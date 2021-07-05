İYİ PARTİ İLE TOSUNCUK

“Tosuncuk” denen tıfıl çocuk Brezilyada teslim olmuş ve Türkiye’ye getirilmiş.

Üç gündür tv lerde baş haber oldu.

Aferin ulan çocuk, milyarlarca para döksen bu kadar reklamını yaptıramazdın.

Üçkağıtçılık reklamı yani.

“Yetmiş yedi bin kişiyi dolandırmış” diyorlar.

O mu dolandırmış yoksa o binlerce kişi mi “çocuk” denecek yaşta olan bu tıfıl delikanlıyı tuşa getirip yatırdıkları paranın bir kaç yüz fazlasını alacaklarını umanlar mı?

Kim dolandırıcı, kim aldatmış ?

Tosuncuk gidip zorla mı almış paralarını?

On binlerce insan koşa koşa giderek, tıkır tıkır saymışlar paraları Tosuncuk’un avucuna.

Yaşı başı ne ki ne kazansın da nasıl yatırılan paraların onlarca misli faizini geri ödesin?

Olacak iş mi bu?

Kanmasalardı, vermeselerdi paralarını.

Zorla, silah dayayarak mı almış paralarını?

Siz Tosuncuğa bakmayın, onun arkasında ki kişi kim onu bulun…

Elli yıl önce de Banker Kastelli denen bir adam türemiş, millet “bankadan daha fazla para alacağım” diye ona koşmuş sonrada batmışlardı, su alan gemi misali.

Şimdilerde de sahte para Bitkoin denen yatırım adı altında gene milletin paralarını cukka edip kaçan bir tıfıl daha çıktı karşımıza.

Söz de o da milleti dolandırmış mış!

Bu şekilde beş yılda bir millet tuşa gelip paralarını koşa koşa gidip bu dolandırıcılara kaptırıyorlar.

Sonrada “eyvah, yandık, öldük, bittik,mahvolduk, devlet nerede” diye sızlanıyorlar.

Onlara parayı veririken devlete mi sordun?

Hani çok para kazanacaktınız, ne oldu?

“Çarşıya pirince giderken evde ki bulgurdan olmak” işte buna derler.

* * * *

İP genel Başkanı M.Akşener Malatyadaymış bugün.

Hoş gelmişler.

“Erken seçim” diye diye dillerinde tüy bitti ama Erdoğan ve Bahçeli oralı bile değiller.

Ama “ne olur ne olmaz” diye meydanlara çıkıp il il geziyorlar.

Akşener “HDP ile asla yan yana gelemeyiz” diyor ve hemen ardından ekliyor.

“Onlara oy verenler başka partiye oy veremezler mi?”

Yani “HDP oylarına biz talibiz, onların dilek ve isteklerini bizde karşılayabiliriz” ” demeye getiriyor.

HDP kapatılacak ya hani.

“İstemem yan cebime koy” der gibiler.

Ve “Biz asla onlarla ittifak içinde değiliz fakat işbirliği yapıyoruz” diyorlar.

İttifak ne iş birliği ne?

Hepsi aynı kapıya çıkmıyor mu?

Seçim yok.

İsteyen istediği kadar ülkeyi geziye çıkabilir, Pandemi yasakları nasılsa kalktı…