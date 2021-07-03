Ders Çıkarılacak Sezondayız

Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları titiz bir şekilde devam ederken, alınan oyuncularla birlikte gündemde olanlar gösteriyor ki yönetim geçen iki sezondan ders çıkarmaya başlamış.

Her şey bir kenara Yeni Malatyaspor, Malatyalıların ortak paydasıdır. Siyaset üstüdür. Siyasilerin desteği elbette olmalıdır ama sivil yönetimin şehrin bütün paydalarını bir araya getirerek, bu takımın etrafında toplaması oldukça önemlidir.

Geride kalan iki sezon deyim yerindeyse herkesi verem etti. Sezonun ikinci yarısı geçmek bilmedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılmasıyla rahat bir nefes alsak da geride kalan sezon aynı sıkıntıları bir kez daha yaşadık.

Takım kümede kalmasına kaldı ama gördük ki hatalardan ders çıkarılmamış…

Bu sezon için konuşmak gerekirse, yapılan mali olağan genel kurulla birlikte herkesin her şeyi konuşmuş olması nedeniyle önemliydi. Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in anlattıkları, anlatmaya çalıştıkları ve halen boğazında kalanlarla birlikte yeni bir sezona giriyoruz.

Bu sezon yönetimin her anlamda ders çıkarttığına şahit olduğumuzu söyleyebilirim.

Teknik direktör sorununun erkenden çözülmesi, transferde iyi isimlerin kadroya katılması, gündemdeki isimlerle birlikte herkeste yeniden bir heyecan oluşmaya başladı. Sponsor anlaşması bile yapıldı, oldukça iyi bir gelişme.

Sportif direktör Ali Ravcı ile yolların ayrılması oldukça radikal bir karar. 7 yıldır takımın yükünü üstlenmiş, sportif direktörlüğün yanı sıra zaman zaman kulübeye geçip teknik direktörlüğünü de yapmış bir isim olarak emekleri için teşekkür etmek lazım. Malatyalılar çok fazla çocuklarına sahip çıkmaz. Bana göre, onun içinde bu ayrılık yeni bir maceraya atılması için iyi olmuştur.