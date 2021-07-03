MEMLEKET FUTBOLU NASIL KURTULUR?

Öncelikle kişiler den ve şahıslardan kulüp tamamen alınır.

Üyelik delege sistemi halka açılır.

Büyük bir alan belirlenir içine sahalar tesisler koşu parkurları kamp merkezleri kurulur.

Malatya’da iki üniversitemiz var. Bilimsel ortak çalışmalar yapılır. Gerekirse spor bölümü için kamp merkezinde yer verilir.

Belirlenen yere oyuncuların, teknik heyetin alt yapı hocalarının kalacağı ultra lüks villalar yapılır.

Kapıya sağlam bir güvenlik konulur.

Anaokulundan tut liseye kadar eğitim yuvaları inşa edilir.

Kurulacak kulübün başına sporda akil olan isimler davet edilir.

Örnek veriyorum; Atilla Kantarcı, Aziz Yiğit, Ahmet Yalınkılıç, Ali Cengiz, Dursun Cumali Sucu Hayati Palancı, Mehmet Doğan Mahmut Cücemen, Fahreddin Eserdi Recep Solmaz, İsmail Tekin, Mustafa Taşar, Erol Kurhan, Yusuf Gül ve ismini hatırlayamadığım isimler getirilir.

Kulübün finans ödeme işleri tamamen resmi kurumların kontrolüne verilir.

Yıldız oyuncular zengin dediğimiz iş adamlarının yapması sağlanır.

Filanca iş adamı filanca topçunun transferini yapar ödemesini üstlenir.

Karşılığında iş adamının firmasının reklamı tesislerde stada yapılır.

Seyirci taraftar ruhu daha anaokulunda çocuklara aşılanır memleketin forması atkısı reklam karşılığında firmalardan temin edilip ücretsiz dağıtılır.

Tribüne ruh gelir heyecan gelir taraftar yönetici ile topçu ile uğraşmaz taraftar tribünde memleketini büyük bir coşku ile destekler.

Bakalım o zaman BJK, Fener, Cimbom ve diğerleri Malatya’yı çantada keklik görebilir mi?

Bu dediklerim gerçekleşirse bütün camia seçilmişleri atananları sırtında taşır.

Valla Mahmut Tuncer in bir türküsü var şeker var un var helva yapsana…

Memlekette hepsi var icraat yok.

Hadi bana eyvallah...

ÇEMBER İYİCE DARALIYOR

Şimdi dilimi tutup bir köşede oturayım diyorum yapamıyorum.

Başkanları kendi başına gitmeye karar verdiği yolda yönetimini güçlendirip transfer yapacağına çok önemliymiş gibi sportif koordinatörlük de değişime gidiyor..

Haa Ali Ravcı uzun yıllar hizmet verdi en azından küme düştüğümüz sezonda istifa edebilirdi etmedi sessiz kaldı.

Ancak Ali Ravcı’nın bu şekilde görevden alınması hiçte etik değil.

Sevgili ‘Ali yeni sezonda değişime gitmek istiyoruz seni görevden almamız doğru değil sen istifa et bizde onaylayalım’ denmiş olsa daha şık olurdu.

Ancak sözleşmesinde tazminat maddeleri var bundan dolayı hoca da direttiyse o ayrı konu ben birkaç kez aradım. Sadece görevden alındığını yazdı yani detaylı bir şey konuşmadık neyse Allah işini gücünü rast getirsin.

Gelelim yeni çiçeği burnundaki sportif koordinatörüne şöyle biraz araştırma yaptım amanda aman diyeceğimiz önemli bir başarısını göremedim. Şuan görünen tek şey sayın Cumhurbaşkanı ile akraba oluşu…

Bu akrabalık bağı acaba mevcut başkana görevi bırak diyen siyasilerin tavrını değiştirir mi bilmiyorum?

Ama bildiğim tek bir şey var bu takımın bu sezon yukarılarda kalması gerekiyor.

Yoksa bu taraftar tribünde hiç kimseyi tanımaz hiç kimseye rıza göstermez ve hiç kimseye toleranslı davranmaz...

Umarım yeni Sportif koordinatör takıma katkı sağlar umarım şehir ile kulüp arasındaki buzları eritir.

Anlaşmanın detaylarını bilmiyoruz. Yeni Sportif koordinatörün yetkileri ne kadar sözleşme süresi vs vs

Önümüzdeki günlerde açıklanır.

Ama bildiğim tek bir gerçek var oda yeni sportif koordinatörün işi bir hayli zor. Yeni koordinatörümüzün şehrin ve camianın mevcut başkanı ne kadar çok sevdiğini anlamak istiyorsa bir şey yapmasına gerek yok, yalnız başına şehre gidip bir çay ocağına veya sokaktan geçen birine sorması yeterli.

Neyse bekleyip göreceğiz ama gerçek olan bir şey var bazıları için çember iyice daralıyor.