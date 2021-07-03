SERTLİĞE BAKIN…

Muhalefet sürekli bir erken seçim nakaratı tutturmuş gidiyor.

Onlar ”erken seçim” diyor iktidar “zamanını bekleyin” diyor.

Diyorda siyaset bu arada anormal derecede sertleşti.

Ağızlardan çıkanlar oldukça nahoş.

Halkın hemen tamamı bu sertlikten şikâyetçi.

“Çok çirkin” diyorlar.

“Bu kadar da olmaz” diyorlar.

“Herkes yerini haddini bilmeli” diyorlar.

Diyorlar da diyorlar…

Ama dinleyen kim?

Halka kulak kabartan kim?

Varsa yoksa gözleri halkın oylarında.

“Oylarını bana versinler de gerisi ne olurs olsun” havasındalar.

Grup toplantılarında konuşulanları dinliyorum.

Nerede o eski siyasetçilerin üslupları nerede şimdikilerin üslupları…

Bu sertlik siyasetini yapanların kim oldukları malûmunuz.

Ne dediler iki yıl önce:

“Muhalefetliğimizi daha da sertleştireceğiz”

İyi ama siz sertleşirsiniz de Kasımpaşalı sertleşmez mi?

Siz kiminle dans ettiğinizi unuttunuz galiba!

Karşınızda ki zat ı muhterem Kasımpaşa da doğmuş, büyümüş, siyasete çok genç yaşta başlamış, siyaset merdivenlerini birer birer tırmanarak ve de çok okuyarak milli, muhafazakâr kültürle yaş yaşamış bir dünya siyasetçisidir.

Ne zaman nerede nasıl ne şekilde konuşacağını çok iyi bilir.

Kimseye de pabuç bırakmaz.

Laf atan lafını yiyor, söz söyleyen cevabını alıyor.

Ancak siyasette sertlik hiçbir zaman halkımız tarafından hoş karşılanmamıştır.

Tepki almıştır.

Kimse sanmasın ki sert üslupla oy devşirir.

Asla .

Bu üslup hoş değil bu yol yol değildir.

Gelin, halkımızın genel temayyülü doğrultusunda, aklı başında, ciddi, vakarlı, onurlu, saygın bir siyaset üslubu ve tavrı takınarak halkın karşısına çıkın.

“Ben söyledim oldu” zannediyorsanız cevabınızı en ağır şekilde alırsınız ki bu da halkı memnun etmiyor hepiniz bunu bilesiniz…