İTHAL SPORTİF DİREKTÖR

İzzet Erdoğan Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü oldu.

Futbolda sıradan bir görevmiş gibi bu görevi Malatyalı olmayan birine verdin. Madem İzzet Erdoğan’ı çok seviyordun, daha önce niye getirmedin.

Malatyalılara güvenmedin. Sana zaten güvenen kesimde senin dediğin gibi 300 kişilik bir grup. Bu grubun hesabı takım değil Gevrek sevgisi

İnsanlarda akıl tutulması olur ama onun zamanı ve kişisi bu değildi. Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü?

Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır.

Daha düne kadar İzzet Erdoğan için yazmadığı kelimeler kalmayan senin sosyal trolleri şimdi ne yazacaklar merak ediyorum.

3 Ocak’ta yazdığı İzzet Erdoğan ile ilgili yorumu kayıtlı bende birazcık vicdanınız varsa çöküp şimdi ne söylersiniz onu açıklarsınız.

Malatyalı bu işin en kralını yapardı. Bak sana hemen örnekler vereyim; Sayın Gevrek

O takımın formasını giymiş senden çok emekleri olan gerçek efsaneler Aziz Yiğit, Yusuf Gül, Zafer Güler, Hayati Palancı, Cemil Tonguç, İhsan Akdağ, Mustafa Taşar, Fatih İlek, Osman Gökhan, Sinan Alkış, Alaattin Gülerce, Orhan Şimşek…

Şu an aklıma gelenler bunlar daha kimler yok ki maalesef karar verenler futbolun neresinde merak ediyorum.

Siyasi güçleri var. Burası kesin ve net bir şekilde ortaya çıktı ki; AKP vekilleri bu işte başrolde oynuyorlar.

Bu kadar bizim insanlara güvensizliğiniz hırsınız kininiz nereden geliyor merak ediyorum?

Çok duyarsız kalan bir Malatya TÜFAD var. Hiç bir açıklama gelmedi. Neden acaba hatta Nihat Bayındır başkanımı arayıp bu konu üzerinde çok duyarsız kaldıklarını belirttim. Malatya basını zaten bana karışmayan bin yol yaşasın istisnalar hariç…

Oktay Çevik efsanem bile çoğu Malatyalıdan çok Malatyasporlu ben bunları yazarken de hiç bir zaman görev verilsin muhabbeti kesinlikle olmadı.

Eğer İzzet Erdoğan sen bu kulübe Mustafa Erdoğan’ın tavsiyesi üzerine geliyorsan Adil Gevrek’te bir tane Malatyalıyı Rize’de göreve getirebilsin.

Elinde bomba İle Malatya futboluna düşen bir başkan ve siyasi gücü çok kuvvetli İzzet Erdoğan… Bomba kimin elinde patlayacak hep birlikte göreceğiz…

Yakında maçlar seyircili oynanacak stadın her tarafını paralı asker gibi taraftarla da doldursan bu takımın gerçek samimi taraftarı sana hesabı statta soracak.

3,5 milyonun nerede? Yine tabi ki MASTÖB yandaşlarınla ve taraftarınla yine saldırıya geçersiniz. Bu sefer kusura bakma gereken neyse orada yapılır.

İrfan buz ve ekibi geldi. Ligde kaldık hem seni hem takımı kurtardı. Bu sefer İzzet Erdoğan senide kurtaramayacak belki de maçlar başlamadan gidecek. Belki de bir kaç hafta siyasi gücünü kullanarak kalacak.

Böylelikle vekillerin sana niye İstanbul’da hesap sormadığı da belli olmuştur.

Adil Gevrek AK Parti düşmanlığı yapıyor buda bir FETO projesidir. Unutmayın.

Malatya’da AK Parti’nin yüksek oranda oy almasını engelleyecek ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya sevgisini bitirecek.

Nasıl mı? Yarın tribünlerde ve gazetelerde İzzet Erdoğan’a hakaretler eleştiriler başlarsa tüm Erdoğan ailesi Malatya’dan nefret edecektir.

Ve bu halkta Erdoğan’a küsecektir.