TFF VE UEFA DOSYALARI?

Yeni Malatyaspor beklide tarihinin en sıkıntılı sürecini yaşıyor. Bir tarafta TFF dosyaları diğer taraftan UEFA dosyaları

Şayet dosyalar temize çıkmaz ise transfer yapmamız mümkün değil. Evet bazı oyuncular ile sözleşmeler yapılıyor.

Ancak transfer tahtası açılmaz ise lisansları almamız mümkün değil...

İşte bizim ısrarla eleştirdiğimiz ve gündeme taşıdığımız aslında tam olarak yaşana bu sürecin gelmesi...

Aslında bu konuda en büyük sitemim takımın profesyonelleri. Ekmek yediğiniz yere ihanet etmek tam anlamda işte bu.

Yeni Malatyaspor iflas etmiş bir iş yeri gibi işin başındaki insanların durumu kendilerini bu takımın içine sokan ve yıllarca arkasında duran zevata bilgi vermemeleri aslında ihanetin en büyüğü.

Ekmek yediğin yere ihanet etmek işte tam anlamda budur.

Gemi su almış yavaş yavaş batıyor, kimsenin umurunda değil. İnsanlar heybelerini doldurmanın peşinde…

Bir kurum iflas etmiş oranın çalışanları zengin olmuşsa bunda bir anlam çıkartmamak gerçekten aptallık değil de nedir.

Aslında düşman içerde ve takım lime lime erirken başta bu ilin seçilmişlerine ve belediye başkanlarına bilgi vermeyeler en az bu takımın başkanı ve yönetimi kadar suçlu.

Bir örnek vermek gerekirse Sivasspor ve Yeni Malatyaspor’un süper lige çıkışı aynı yıl.

Bugün bakıldığında tek bir oyuncu satmamasına rağmen ve bu sezon UEFA’ya katılacak bir kadrosuna sahip takımın tek kuruş borcunun olmaması ve Yeni Malatyaspor’un en az altı yedi oyuncu satmasına rağmen Sivasspor ile aynı bütçeyi almasına rağmen bugün mali kongrede Başkanın açıklaması ile yola çıkarsak artı üç UEFA Dosyamızın olmasın da hesaba katarsak çok büyük biz hezeyan içerisindeyiz.

Yani ortada tahmini kayıp iki yüz milyon civarında bir rakam var.

İşte beni üzen ve sıkıntıya sokan bu tablo, bu kadar kötü yönetilen bir yapıya sadece körü körüne destek verenler gerçekten saf ve temiz duygular taşıyorlar.

Ancak tablo bu, buna rağmen hala ben buradayım ve kimseye eyvallahım yok deniliyorsa söylenecek söz yok.

İnanın tablo sıkıntılı ve üzücü. Temennim Efsane Malatyaspor gibi olmayalım sadece Malatya taraftarının istediği tam anlamda bu.