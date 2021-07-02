İŞE YARAMAYAN ÖDÜL

Bir insanın çalışması ya da faydalı işler yapması için onu nasıl harekete geçirebiliriz? Diye bir soru sorulsa en basit ve bilindik haliyle şöyle cevaplarız: “ teşvik edici ödüller vererek ya da yapmadığı şeyler için cezalandırarak”.

Esasında sosyal bilimlerin alanı olan bu fikir, fiziğin babası kabul edilen Newton’un Hareket yasasına da çok uygundur. Ne demişti Newton; “Duran bir cismi hareket ettirmek ya da hareket eden bir cismi durdurmak için dışardan bir kuvvet gerekir”

İşte ödül ve cezanın mantığında bu vardır; Bir hareketi ödüllendirirseniz tekrarlanmasını sağlarsınız. Bir hareketi cezalandırırsanız tekrarlanmasını önlersiniz.

Anne babalar ya da eğitimciler çocukları ders çalışmaya teşvik etmek için bu yöntemi ve hatta daha çok ödül vermeyi kullanır. “Okulumuzun sınavında birinci olana özel eğitim bedava”, “Şu kitabı okursanız x tl para ödülü” “programımıza katılırsanız bedava tatil”, “Şu kadar test çözerseniz ödülünüz bilgisayar” “bu yaz kursunu bitirene bisiklet” gibi liste uzayıp gider.

Büyük şirketlerin dahi çalışanlarını motive etmek için bu yönteme başvurduklarına şahit oluruz. “Mesai bitiminde 1 saat çalışana ek ücret” “ En fazla çalışan haftanın elemanına çeşitli ödüller” “En iyi projeye yüksek bütçeli ödüller” vesaire vesaire…

Evet insanı harekete geçirecek bir kuvvete ihtiyaç vardır. Ama bu kuvvet sadece dışardan onu ittirmek midir? İnsan sadece ödül ve ceza verilerek mi motive edilir? Yıllardır uygulanan bu yöntemin faydası gerçekten beklenen kadar mıdır? İnsanın çalışması için onu harekete geçirecek başka bir kuvvet yok mudur? Sorularının cevabı sosyal bilimlerin son zamanlarda araştırma konusu.

Ve… Bilimsel araştırmalar beklenenin tam tersi veriler ortaya koyuyor. Nasıl mı?

Bu sorunun cevabını en iyi bulabileceğiniz bir kitabı tavsiye edelim ilk önce.

Amerikalı bir yazar Daniel H. Pink’in “DRİVE” ( Nasıl Motive oluruz? Nasıl Motive ederiz?) adlı eseri. Yazarımız 40 yıllık bilimsel araştırmaların birikimi ile yazmış bu kitabı. Bu araştırmaların ortaya koyduğu veriler çok enteresan, şaşırtıcı ve ikna edici.

Gelelim bu kitabın bize sundukları ışığında ödül ve ceza yönteminin bilimsel sonuçlarına.

Evet insan çalışmak ve üretmek için bir güce ihtiyaç duyar bu doğrudur ama bu güç iki türlüdür. Dış güç ve iç güç. Dış güç dediğimiz işte bu ödül ve ceza yöntemi ile oluşturulan motivasyon. İç güç ise insanın kendi kendini harekete geçirecek onun insan olduğunu fark ettirecek iç motivasyon.

Yüzlerce deney yapılıyor. Denekler iki gruba ayrılıyor. İlk gruba yapacakları iş karşılığında ödül vaad edilirken ikinci gruba ise sadece bunu başarıp başaramadıklarını ölçmek istediklerini söylüyorlar. Bu deneyler farklı ülkelerde farklı tip ve çalışma alanındaki insanlar üzerinde yapılıyor. Sonuç ta ödül vaad edilen birinci grubun performansı ve bir sonraki işe odaklanması ikinci gruba göre daha az oluyor. Sadece kendi iç motivasyonu ile hareket eden ikinci grup daha kaliteli işler çıkarıp yaratıcı üretim yapıyor.

Yazar bu veriler ışığında bir yargıya varıyor: “Ödül kısa zamanlı bir motivasyon sağlasa da kişinin içindeki yaratıcılık duygusu ve ulvi duyguları köreltiyor. Esasında hiç faydası yok diyemeyiz. Eğer rutin işler yapan, robotlar gibi en basit komutlarla hareket eden bir gruba uygulanırsa küçük miktarda faydası olur. Ama hedefiniz insanlardaki yaratıcılığı ve ulvi bir duyguyu ortaya çıkarmak ve uzun süren bir başarı elde etmek ise faydadan çok zarar getirir. Kişinin içindeki özerklik, amaç ve beceri duygularını öldürür.”

İşte size bilim! Yıllardır uygulanan ve bilimsel olduğuna inandırılan bir yöntemi bir anda üstünü çizip çöpe atıyor. “İnsana; alışılmış, basit, sıradan değil daha ulvi yöntemlerle yaklaşın” diyor.

Biz Müslümanlar ise “iç motivasyon” denilen bu yeni buluşun kodlarının Kur’an-ı Kerim’de zaten mevcut olduğunu görerek bir kez daha mutmain oluyoruz.

“Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir.”( Fussilet,41/ 46))