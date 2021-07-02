TUVALET SIKINTISI

İnsani ihtiyaçlardan biridir tuvalet ihtiyacını gidermek ve su içmek.

Sosyal toplumun gelişmesi ve insanların kadın, erkek çarşılara çıkmaları, alış-veriş yapmaları ve tabii ihtiyaç olarak dışarıda yemek yemeleri sonucu bedenlerin zaruri giderleri ortaya çıkıyor.

Çarşıda pazarda halkın kullanımına açılmış olana tuvaletler kiraya verildiği için doğal olarak oraların bakımını üstlenen kişiler belirli miktar da para alıyorlar tuvalet ihtiyaçlarını gideren insanlardan.

Para her yerde karşımıza çıkıyor.

Parasız bir şey yok.

Suyu alır bir lira verirsin, iki, üç saat sonra ihtiyacını gidermek için tuvalete gider iki lira verirsin.

Kimi yerler de iki lira kimi yerler de iki buçuk lira.

Bedava tuvalet yok.

Bu konu şikâyetlere neden oluyor.

Hem çarşı pazar esnafı hem tuvaletleri kullanan insanlar tuvaletlerin pahalı olduğundan şikâyetçiler.

“Neden bu kadar pahalı” diyorlar?

“Bir lira olsa olmaz mı yani” diyorlar?

“Bir liraya su içiyoruz iki buçuk liraya tuvalete gidiyoruz” diyorlar.

Haksızlar mı?

Ancak tuvaletler ihale ile kiraya veriliyor.

İhaleyi alanlar oranın temizliğinden sorumlu kişilere asgari ücret veriyorlar mı?

O tuvalet çalışanını sigortalı yapıyorlar mı?

Yoksa, öylesine bir, iki bin lira verip oldu bittiye mi getiriyorlar orasını bilmem fakat tuvaletlerin pahalı olduğu bir gerçek.

“Her şeye zam gelir de tuvaletlere zam gelmez mi” diyor bir tuvalet bekçisi.

“Akşama kadar onun bunun şeyinin kokusunu çekiyor, temizliyoruz daha da pahalımı ki” diyorlar?

Cami tuvaletlerinden kapalı çarşı tuvaletlerine iş hanları tuvaletlerinden kimi özel tuvaletlere dek her yer paralı.

Kimi iş hanları han da bulunan esnaflara tuvaletlerin anahtarlarını vermişler yabancılar giremiyor.

Ancak han da bulunan esnafı tanıyorsa ve sıkışmış ve mecburen tuvaleti kullanmak hasıl olduysa hemen o tanıdık esnaftan anahtarı alıp kullanabiliyor.

Bir de kırsaldan gelen köylüler var ki özellikle eşleri veya kadınlar ile günübirlik merkeze, çarşıya gelenler bu konuda çok ama çok zor durumlarda kalıyorlarmış.

Velhasıl, tuvaletler konusu hiçte yabana atılacak, ciddiye alınmayacak bir konu değil.

Tuvaletleri denetleyecek kurum neresi ise konuya el atması, tuvalet fiyatlarını bir ayarda tutması gereği hasıl olmuştur ki halkımız adına duyurulur...