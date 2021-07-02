ESKİMALATYA SANAT SOKAĞININ İÇLER ACISI HALİ…!

Malatya Kültür Yaşam Derneğinden bir kaç arkadaşla beraber Metin Sözen Sanat Sokağıyla ilgili duyumların doğruluğunu araştırmak için Eskimalatya’ya gittik.

Gitmez olaydık…

Güzelim Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayının önü, yani Eskimalatya meydanı yarısı yıkılmış ve ne hikmetse öylece bırakılmış minare ve kitabesinde geçmişi 1592 yılına dayandırılan Miralay Şah Ali Bey Camii’nin yıkıntılarıyla ve meydanı oto park gibi kullanan gelişigüzel bırakılmış araçlarla kaplıydı. Malatya’mızın ilk yerleşim yerinin bu bakımsız hali bizi ziyadesiyle üzdü. Oysa caminin tarihi özelliği olmayan yeni eklenen kısımları yıkılıp tarihi olan kitabesi ve minaresi korunup, estetik bir korumayla çevrilse, bir de meydana bakan evler ve işyerleri yöreye uygun bir dış cepheyle kaplansa hem Kervansarayın hem de Eskimalatya’nın çehresi değişir ve turistik bir kimlik kazanır diye düşündük.

En son oğlumun düğünü esnasında düğün fotoğrafları çekimi için gittiğim ve hayran olduğum dolayısıyla emeği geçenlere teşekkürler ettiğimiz bu beş yüz metrelik sokağın içler acısı halini görünce şehrim ve Eskimalatya adına utanç duydum.

Sokağın başında Prof. Metin Sözen sokağı tabelası ve sokağın tarihçesini anlatan levhanın altı çöp kutuları ve çöplerle kaplıydı. Biraz yürüyünce o güzelim evlerin bir çoğunun yerinde yeller estiğini gördük. İleride daha güzel evler görme umuduyla biraz daha ilerledik ama nafile. Sanki bomba atılmış gibi bir çok ev yıkılmış ve enkaz halindeydi.

İzin verirseniz Tarihi Kentler Birliği tarafından 2010 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma, Proje Uygulamalarını Özendirme Yarışması” sonucunda gerçekleştiren sokak sağlıklaştırılması “Tarihi Kentler Birliği (TKB) Prof.Dr. Metin Sözen Büyük Ödülü “ ve Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından “Yılın Başarı Ödülü’ne” layık görülen sokağımızı sizlere biraz anlatayım;

Sanat sokağı Battalgazi Alacakapı Mahallesi Çukurpınar sokakta 84 adet yöresel mimari özellikleri taşıyan yapılardan oluşmaktaydı. Sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında Roma surlarının çevirdiği alanın içinde kalan tarihi kültürel değerlerle ön plana çıkan Battalgazi sınırları içerisinde yer almaktaydı. Bu alanın kentin tarihi dokuyla iç içe konumunda olması ayrıca çarşı merkezine yakınlığı nedeniyle önemli bir yere sahip olan alanının kentin ekonomik yaşamında da katkısı bulunmakta idi…

Sanat Sokağının yapılış amaçlarından biri de çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesinin yükselmesi ayrıca ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak gelecek kuşaklara kültürel bir miras bırakmaktı. Alanın bölge açısından bir cazibe merkezi oluşturması ve bu yolla Battalgazi’nin giderek artan turistik öneminin yanı sıra yeni sosyal ve ekonomik olanaklar sağlanması amaçlanmıştı…

Amma… kazın ayağı hiç de öyle olmadı…

Dikkat ederseniz yazımın bu bölümünde di’li geçmiş zaman kullandım. Çünkü bu yazdıklarımın hiç biri şu anda pratikte gerçekleşmiyor…

Metin Sözen Sanat Sokağının ne beldenin tarihi ve kültürel dokusunun korunmasına, ne gelecek kuşaklara kültürel miras bırakılmasına, ne bölgenin cazibe merkezi olmasına, ne turist sayısının artmasına ne de ekonominin gelişmesine artık bir katkısı yok…!!!

Neden mi?

Çünkü ortada sokak diye bir şey yok…

…

Bu sokak ortada yokken 2010 yılında turizme kazandıran ve ödül alan iradenin bu sokağı vakit geçirmeksizin, tekrar Eskimalatya’ya ve Malatya turizmine kazandıracağına olan inancımızı korumak istiyoruz…

Yetkililerden ricamız, Malatya tarihinin çok büyük ve önemli bir kısmını bağrında taşıyan Eskimalatya’ya gereken değerin verilmesidir.

Sahip olduğu potansiyel ile gelişmiş bir turizm beldesi olmaya aday olan Eskimalatya’ya yapacağınız küçük dokunuşlar bile kısa zamanda büyük turistik kafileler olarak geri dönecektir.

Tarih ve kültürüne sahip çıkamayanlar emperyalizmin oyuncağı olmaya mahkumdur…

Ha gayret…

Biraz çaba…

Selam olsun Malatya’mın kültürüne sahip çıkan güzel insanla