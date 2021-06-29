TARAFTAR NE İSTİYOR?

Yeni Malatyaspor taraftarı kaos ve üzüntü artık istemiyor. Arkasına yaslanıp rahat bir müsabaka izlerken her hafta azap çekilen bir tabloyu görmek istemeyen taraftarın Malatya’ya yakışan bir kadro ile mücadele veren, iyi oyun ve savaşan kabus yaşatılmayan bir sezonun beklentisi var.

Siyasi destekten artık umudunu kesen Yeni Malatyaspor yönetiminin tek bir şansı var. Geride geçirdiği kötü iki sezonun izlerinin silinmesi ve taraftarı ile barışık olmasının en önemli gücü iyi bir takımın oluşturulmasından geçer.

Ticareti bırakıp kendi ayakları üzerinde duran ve borçları olmadan sürekli süper ligde olan bir takımın başkanını neden insanlar eleştirsin.

Katılımcı, şeffaf ve Malatya ili ile barışık olan bir yönetim olduğunda neden insanlar muhalif olsun.

Sonuç olarak kim takımı iyi yönetirse tüm Malatya onun arkasında durur.Siz alt yapı için insan gibi bir tesis yapın, beton sahada çocuklarımızı kurtarın ve kalıcı bir şeyler yapın bakalım kim sizin arkanızda durmaz.

Ancak yedi yılda bakıldığında rahmetli Nurettin Soykan’ın yaptırdığı tesis ve özel idarenin yaptırdığı tesise ilave belediyenin yaptığı iki adet saha.

Mevcut yönetim şayet tesise aldığı mefruşat ve alt yapının idman yaptığı beton sahaya serdirdiği sentetik ile övünüyorsa işte ben buna tepki veririm ve eleştiririm.

Sizden kimse ekstra bir şey istemedi. Alt yapı sahasını elden geçirip iki adet standartlara uygun iki sentetik saha ve yanına yaptıracağınız birkaç soyunma odası.

Profesyonel bazda kurumsal ve gerçek anlamda bir yapı. Şeffaf ve katılımcı bir yapı ile tüm Malatya ile kucaklaşan bir yapı olur ve takımda kalıcı ve rakiplerine korku veren bir kadro oluşturulursa inanın geride kalan tüm olumsuz izleriniz silinir.

Şayet dediğim dedik ve barışık olmayan, taraftarı kutuplara bölen zihniyete devam ederseniz geçmişteki tablonun aynısına dönersiniz.

Malatya artık kavga istemiyor.

Göğsümüzü geren bir oluşum yapılır ise inanın tablo çok güzel olur.

Aksine devam ederseniz işiniz hiçte kolay değil.