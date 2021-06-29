Son Pişmanlık Yaradı

Müslüm Gürses’in en sevdiğim şarkılarından biridir, ‘Son pişmanlık neye yarar? Gerçekten de bazen bazı durumlarda son pişmanlık pek bir işe yaramıyor ama sanki bu kez öyle olmadı.

Şimdi yaşım ortaya çıkacak biliyorum ama 2004 yılında liseden mezun olup ilk üniversite sınavıma girmiştim. Sonuç pek iç açıcı değildi. Yani o zamanlarda okunabilecek, gelecek vadedebilen bir bölümü kazanamadım. Klasikleşen bir yöntemi denedim ve seneye bir kez daha hazırlandım. Tabi ben hazırlandım diyorum da öyle kafamın kitaplardan kalkmadığı, günlerce sorular çözdüğüm bir çalışma düzenim olmadı. Ailemde aman aman itelemedikleri için ayık değildim bende. Yine olmadı. Sonra bir şans daha verdim kendime ve bu kez biraz daha ciddiyetle asıldım. Bu üç sene boyunca zerre heyecan yoktu içimde. Bu kez oldu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri örgün öğretimini kazandım. Ancak o zamanda ‘Serdar’ engeline takıldım. Şimdilerde eşim olan beyefendiyle o zamanlarda evliliğe yakın bir beraberliğimiz vardı ve bana ‘eğer gidersen bu ilişkiyi yürütemeyiz’ deyince gitmedim. Onu suçlamıyorum elbette sorun benimle alakalı gidip okumalıydım. Kayıt yaptırdım, dondurdum ve gitmedim. Okuyamadığımın pişmanlığı yıllarca boynumda asılı bir ip gibi kaldı. İçimdekini anlatmama imkan yok ama pişmanlıklarım çok fazla. Mesela,

Babamın evine kepli bir mezuniyet resmi asamadım.

Bir toplumda her ne kadar bilgi birikimim, mesleğim olsa bile lise mezunu olduğumu söylemeye hep utandım.

Sınavı kazanmayı hedefleyerek çalışmadım, asılmadım.

Elimdeki zamanı kullanmayı beceremedim. Sınavlarda en erken çıkan hep ben oldum.

Gözlerinin içine bakınca ömrümün uzadığı bir evladım var hamdolsun pişmanlığım yok ama ‘Serdar’ engeline takılmamalıydım, bildiğimi okumalıydım. Çünkü sevgili eşim benim desteklerimle üniversitesini bitirdi.

Sizce ben pes eder miyim? Etmedim. Geç kaldığımı düşünerek zaman kaybetmektense kolları sıvadım. Önce YKS için başvurularımı yaptım. Mezuniyetimin üstünden 17 sene geçtiği için gözüm korktu ama mücadele etmeye karar verdim. Hiç okumadığım kadar kitap okudum, oğlumun matematik öğretmeni Burcu ablamızla son 20 gün kala üç derse sığdırdığımız soru çözümleri yaptım. Sağ olsun en büyük öğrencisine zaman ayırıp sil baştan matematik öğretti bana. Ve büyük gün geldi çattı. Cumartesi sabaha kadar gözüme uyku girmedi heyecandan. Okumadığım dua kalmadı sabahın ilk ışıklarına kadar. İlk denememde bile böyle bir heyecan yoktu içimde. Çünkü bu kez çok istedim. O kadar çok istediğimi anlamışlar ki tüm aile destekti. Canım babam sabah okula o bıraktı beni, sanki bütün bir sene çalıştım ve tıp kazanacağım. Birde okul binasına girerken bana “Aman kızım heyecanlanma, önce bildiklerini yap, acele etme” demez mi? Güler misin, Ağlar mısın? “Yav baba bir şey bilmiyorum ki” diyecektim vazgeçtim. Sınav başladığı andan itibaren zaman nasıl geçti anlamadım ve diğer yıllara inat en son ben çıktım sınıftan. Sorular önüme gelince pişmanlıktan çok ‘Keşke’ vardı kafamda. Keşke,

Bu hevesim, heyecanım gençliğimde olsaydı ve o zaman asılsaydım.

Matematik öğretmenimiz Burcu ile iki ay önceden başlasaymışım çalışmaya. Matematikten korkan, okulu yeni bitirmiş olmama rağmen iki soruyu zor yapan ben 7 soru çözdüm.

Arkamdan dua okuyan annem, kapı önlerinde bekleyen babam 17 sene önce biraz daha iteleselerdi de ben gençlik kafasıyla ‘lay lay lom’ bakmasaydım hayata.

Ve Serdar Bey, beni iş çıkışı beklemek yerine üniversite önlerinde bekleseydin şimdi bu taşları kafana yemezdin. Şaka bir yana o da benim üzüntümü ve pişmanlığımı gördüğü için çok destekledi. Zamanında yapmadığını yaptı ve ‘Arkandayım sen iste yeter ki gerekirse özel okuturum’ dedi.

Açıklanan sınav sorularına bakınca son pişmanlığın işe yaradığını anladım. Yani hayalimi gerçekleştirecek ölçüde birçok bölümde okuyabileceğim muhtemelen. O andan itibaren ‘Keşke’ bitti, ‘İyi ki’ başladı. İyi ki,

Zamanında o boş vermişliği yaşadım aklımın başıma gelmesi için iyi bir fırsat oldu. Hani derler ya ‘Bir musibet bin nasihatten iyidir.’ Diye. Tamda öyle oldu.

Kendimi parçalasam da oğluma bu yaşadığım deneyimi anlatacak söz bulamazdım. Şimdi beni öyle bir anladı ki bence hayata bakışı tamamen değişti.

Sınav dönüşümü dört gözle bekledi, yardımcı oldu, destekledi ve en önemlisi de yapmaması gerekenleri öğrendi.

Boyum kadar oğlumla mezun olup kep atmak nasip olacak inşallah. Babamın evine bir duvara benim bir duvara oğlumun kepli resmini asacağız belki de. Böyle oldu ama güzel oldu.

Tabiiii, belki o zaman bana yaptığı blöfe rağmen okumaya gitseydim eşimle evlenemezdik, böylesine mutlu olamazdık. Dedem rahmetli hep derdi ‘Kızım işini şansa bırakma’ diye. Bende öyle yaptım. Önce kocayı garantiledim sonra diplomayı alacağım.