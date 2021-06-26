UNUTTUK SANMAYIN!

Yeni Malatyaspor’da öyle ya da böyle mevcut yönetim yoluna devam ederken, takvimden yapraklar da teker teker düşmeyi sürdürüyor.

Yapılan tüm açıklamalara ve sorulan tüm sorulara rağmen ‘ben bu işi tek başıma da kalsam yaparım’ mantığıyla hareket eden Adil Gevrek ve ekibi büyük bir inanma arzusu ve hırsla yeni sezon için kolları sıvadı.

Her yıl borcu katlayarak yoluna devam eden mevcut yönetimin son iki yıldaki başarısızlığını görmezden gelerek, yaşanan kaosun nedenini kur farkına ve pandemiye bağlaması ancak kendi iç dünyalarında kendilerinin vicdanını rahatlatır.

Ancak şunu bilmeliler ki; federasyondan gelen onca para, futbolcu satışı geliri ve sponsorluk gelirleri birçok kulüpten daha fazla olan Yeni Malatyaspor nasıl olurda en az borcu olan 5 kulüp olmasına sevinebilir?

Ya bu geminin başında 7 yıldır siz yok musunuz? Tabii Allah’tan sizden önceki bir yönetimin borcu morcu yoktu da suçu üzerlerine atacak bir suçlu bulamıyorsunuz.

Yeni Malatyaspor Kulübü yönetiminin bırakmama nedeninin en başında da bu korku gelmiyor mu?

Göreve yeni yönetim gelmesi halinde eski defterleri mutlaka açacaktır. Transferde hangi fiyasko futbolcuya ne ödenmiş hepsini kalem kalem kamuoyuyla paylaşacaktır.

Ghaylen Chaaleli, Issiar Dia, Vidar Örn Kjartansson gibi fiyaskoyla sonuçlanan onlarca hatalı transfere kulübün kasasından ne kadar harcama yapıldı?

Bir de yetmemiş gibi sözleşmesini fesih ederek kulüpten ayrılan 3 oyuncuda alacaklarını bahane ederek Yeni Malatyaspor’u FIFA’ya verdi.

Bu adamları hangi menajer buldu getirdi? Bunlara ne kadar ödeme yapıldı ne kadar daha ödeme yapılması gerekiyor?

Son iki sezonda sergilenen başarısızlıkların faturasını teknik adam değişikliğiyle ört bas eden yönetim giden hangi teknik direktöre ne kadar ödeme yaptı?

O kadar çok şeffaf olmayan konu var ki, hepsini unuttuk sanıyorlar ancak her şey tarihe not düşüldü.

Yeni Malatyaspor’un üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı var.

Malatya’da kılı kırk yararak azimle mücadele eden birçok spor kulübünün hakkı vebali var.

Bugüne kadar Yeni Malatyaspor’a yapılan nakdi yardımın 10’da birisi yerelde hiçbir spor kulübe yapılmadı.

Niye bu kulüpler Malatya’ya katma değer sağlamıyor mu?

Nice başarılı sporcu sponsor bulmakta zorluk çekerken Yeni Malatyaspor hangi spor kulübe abilik yaptı?

Hala bu neyin doyumsuzluğudur? Milyon liralarla dans eden bir kulüp nasıl olurda hala sivil bir yapıya kavuşup kamu kurumlarıyla olan göbek bağını kesemez?

Yazıktır günahtır, Efsane Malatyaspor döneminde ne federasyondan gelen para vardı ne de futbolcu gelirleri ama o şanlı kulüp en zor günlerinde kimseye avuç açmamıştı.

Bu kadar yüksek gelirlere sahip olsaydı o dönemde sahip olunan vizyonla nice başarılar kazanırdı.

Kimse kusura bakmasın artık Yeni Malatyaspor üzerinden kimse ne siyaset yapsın ne de prestijine prestij katsın.