YEREL PARAYLA TİCARET

Yani Türk lirası ile ticaret.

Cumhurbaşkanımız diyor ki “Alışverişlerimizi, ihracatımızı tamamen yerel paramızla yapalım”

Yani kendi paramız, Türk lirası ile.

İyi, güzel de bunu dinleyen, uygulayan kim?

Sadece bazı devletler arasında uygulanıyor, o kadar.

Ticaret erbabı kim varsa tüm ticaretlerini dolar veya Euro üzerinden yapıyorlar.

Büyük ticaret adamları yani ihracat yada ithalat yapanlar dünya da geçerli olan dolar üzerinden ticaretlerini yapıyorlar.

Ham madde girişleri nedeniyle mecburlar buna.

Aslında bunu da Türk lirası üzerinden yapabilirler.

Bir devlet kendi milli paraları üzerinden kur farkları ortalaması alınarak doları devre dışı bırakabilir bu şekilde ticaretlerini yapabilirler ama bu işlerine gelmiyor çünkü dolar ile yaptıklarında yurt içindeki enflasyonu körükleyemiyor, ürettiği ürünü istediği fiyattan piyasaya süremiyor.

Çünkü işine gelmiyor.

Çünkü az kazanmış oluyor.

Çünkü adam da para hırsı var.

Çünkü zenginliğine zenginlik katma hırsı var.

Çünkü servetine servet katma azmi var.

Böyle olmazsa nasıl oluyor da sayılar binleri aşan iş damlarımızın bankalarda dolar milyarderi olarak gözüküyorlar ?

Ürettiği ürünü piyasa koşulları ve vicdanı sorumluluğu ile satacak olsa çok kazanamayacağını bildiği için dolar bahanesiyle sürekli zam yapıyorlar ürünlerine.

Hangi esnafa gidersek gidelim hemen :

“Abi dün sattığım fiyata bu gün alamıyorum bile, bu gidişle batarım yoksa, mecburen zam yapmak zorumdayım” diyor.

Tüketici feryat figan.

Hükümet çaresiz.

Fiyatlar kontrol edilemiyor.

Spekülatörler piyasayı istedikleri gibi evirip çeviriyorlar.

Onlar ne derse, canları nasıl zam yapmak isterse piyasa o şekilde dönüyor.

Vicdan diyoruz ya hani…

Kim de kaldı o vicdan?

El insaf diyoruz o da diyor ki “dolara el insaf”

Hükümet çaresiz kalınca muhalefet yükleniyor da yükleniyor “mutfakta yangın var” diyor.

Yanıgı çıkaran hükümet değil servetine servet katan malûm çevreler.

Hükümet işçiye, memura zammı çay kaşığıyla veriyor piyasa aynı anda kepçesiyle geri alıyor.

Çiftçi ürettiği ürünün Pazardaki satış fiyatını görünce gözler fal taşı gibi açılıyor!

“Ben den bir liraya alıp nasıl altı, yedi, sekiz, on liraya satıyorlar ben bunu anlayamıyorum” diyor, üzülüyor.

Çünkü emeğinin karşılığını kendi değil piyasayı ellerine geçirmiş olan tacirler kazanıyorlar.

İşte o malum tacirler hem hükümeti hem dar gelirliyi çökertiyor hem muhalefetin ağzına laf veriyor.

Hoş, muhalefet iktidar olsa onlar da aynısını yapacaklar ya…

Orası da işin bir başka yönü.

Bir de iş yerlerini dolar veya Euro üzerinden kiraya verenler var ki bu da işin bir başka çirkin yüzü.