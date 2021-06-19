ŞENOL HOCANIN GÜNEŞİ DOĞMADI

Tüm Türkiye tek yürek olsa ne fayda ahanda mücadele ortada Şenol hocanın Güneşi bu kez doğmadı. Fransa karşısında aldığımız pekiyi ile hava atıp durduk o takım bu gruptan öylede böylede çıkar diye oysa her yılın müfredatı da notu da farklı oluyor.

İtalya karşısında tamam dedik adamlar kral top oynuyor tak tak

Üç gol yedik belki ders olur dedik,

Ama gel gör ki Galler karşısında hiç bir oyuncu sonucu değiştirecek bir mücadele örneği göstermedi.

Adamlar gol atmadan önce ceza sahamıza adrese teslim öyle güzel toplar indirdiler ki; ‘bakın biz bu şekilde gol atacağız’ dediler..

İki üç sorti atan Ramsey Bale’nin mükemmel asistini önce durdurup daha sonra Uğurcan’ın bakışları arasında topu ağalara gönderdi.

61 de penaltı kaçıran Bale uzatmalarda ilk goldeki gibi önce soldan ceza sahasına girdi olmadı bu kez sağdan elini kolunu sallayıp ceza sahasında Roberts'e ‘benden bu kadar golü de sen at’ dedi..

Yani Galler karşısında fizik gücü yerlerde sürünen bireysel yeteneği olmayan ve sonuca etki edecek oyuncuların uyumsuzluğunu izledik.

Milli Takım şuana kadar oynadığı iki müsabakada turnuva bitse de gitsek havasında mücadele etti.

İki müsabaka öncesi okunan Milli Marş’taki hırsı görünce bu çocuklar başaracak dedik demesine de yanıldık.

Şimdi Ulusal Medyada ki meslektaşlarım tekeden süt çıkarmanın derdine düşmüş.

En iyi üçüncü olabilirmişiz de böyle bir şansımız varmış da...

Varsayalım İsviçre’yi dar duman ettik.

Yani kuş taşa değdi en iyi üç arasına girdik.

Peki sonrası kocaman bir hiç...

Umarım İsviçre maçında gol atar dengeli bir top oynar ve puan ile şampiyonayı tamamlarız.

AYDINLAR-GEVREK BULUŞMASI

Adil Gevrek ile Mehmet Ali Aydınlar İstanbul’da bir araya geldiler. Mehmet Ali Aydınlar’ın grubundan Yeni Malatyaspor’a ciddi bir destek gelecekse emeği geçenlere teşekkür ederim.

Umarım önümüzdeki günlerde Yeni Malatyaspor’da güçlü bir yönetim ve Malatyalı basın sözcüsü görürüz.

İnşallah şahsım olarak atılacak her doğru adımı destekler gördüğüm yanlışları da köşemde yazarım.

Çünkü ben kimsenin adamı değilim!