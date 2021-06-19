Temiz bir sayfa açalım

Yeni Malatyaspor’da beşinci sezon öncesi hummalı bir çalışma var. Yönetimin olağan mali genel kurulda ibra edilmesi, takımın başındaki teknik adamın belli oluşu, listede yer alan oyuncularla büyük oranda anlaşma sağlanması gerçekten güzel adımlar.

Geride kalan sezona ‘sağlıksız’ bir yapıyla başlayan sarı siyahlılar, sezonu da sıkıntılı bir şekilde noktaladı.

Yeni sezona başlarken, Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın milletvekilleri, belediye başkanları ve yönetimle gerçekleştirdiği toplantıda önemliydi. Ta ki İstanbul’daki toplantıya kadar…

Fiyasko toplantı olarak adlandırıyorum o toplantıyı. Ne bir sonuç çıktı ne de başka bir şey…

Olağan mali genel kurul toplantısı yapıldı bitti. Üzerinde konuşulacak olan çok şey var. Başkan bazı konulara değinse de bazı konular yine gündeme gelmedi. Bu açıklamalar sonra illaki karşı açıklamalar olacaktır.

Yönetimin başladığı transfer atağı oldukça önemli. Birçok ismi sizlerle paylaşıyoruz. Transferde büyük bir hareketlilik var. Doğru adımlar atılmaya çalışılıyor. Geride kalan iki sezona baktığımızda alternatifli, güçlü ve iddialı bir kadro şart.

Takımdan ayrılanlar, ayrılacak olanlar ile birlikte kalması istenen oyuncularla ilgili yoğun bir çalışma var. Tabii bir de kadroya yeni katılacak oyuncularla ilgili yönetim yoğun bir mesai içerisine girdi.

Tartışmalar, eleştiriler, suçlamalar, toplantılar derken yeni sezona doğru ilerliyoruz. Herkesin yeni bir sayfa açarak, sadece ‘ortak payda Yeni Malatyaspor’ düşüncesiyle adım atması oldukça önemli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Malatya ziyaretinde Yeni Malatyaspor ile ilgili o kadar güzel cümleler kurdu ki; bunu Malatya olarak bizimde başarmamız gerekiyor.

Kısır çekişmeleri bir tarata koyup, Yeni Malatyaspor’un başarısı, Süper Lig’de kalıcı olması kent adına önemli.