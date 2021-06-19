ÜNİVERSİTELİ İŞSİZLER

Önceki yazımda boş boş gezip, baba parası yiyip, aylak aylak dolaşan gençlerin iş beğenmemelerinden bahsetmiştim.

Bir de bunun tersi olan gençler var.

Bir şekilde ve hatta zorluklar içerisinde, maddi durumu iyi veya iyi olmayan ve beş, altı nüfuslu bir aile de büyüyüp üniversiteyi bitirmiş, iş arayan ve bulduğu işi beğenmezlik etmeyen çalışkan gençler var.

Bunlardan bazılarına şahitim.

Örneğin; Esenlik gibi marketlerde raflara ürünleri dizen birkaç genç biliyorum ki bunların bir ikisi üniversite Kamu Yönetimi mezunları.

İş aramış, bulmuş ve beğenmezlik etmemiş gençler.

Bir de bunların dışında“ben üniversite mezunuyum gidip orada burada düşük işlerde çalışıp işçi olamam” diyen kabadayı işsiz üniversite mezunları var.

Onlar daha iş bulmak için çok beklerler...

Çünkü arkadan daha yetenekli daha başarılı ve yabancı dil bilenler geliyor.

O nedenle iş beğenmeyen daha çok bekleyecek o üniversite mezunu boş gezen gençler.

Marketler de on dört saat çalışıp iş bulduğuna dua etsinler.

Biliyor musunuz, şu anda belediyelerde temizlik işçisi olarak görev yapan insanların çoğu lise mezunu.

Yani, artık üniversite mezunları boş gezerken lise mezunları halkı deyimiyle ”çöpçülük” yapıyor, rızkını helalindnen kazanıyor, çoluğuna çocuğuna helâl lokma görürüyor.

Tabi bir de o iş beğenmeyenlerin içinde serbest çalışmak isteyenler var.

Onların da bir işleri olmadığı için haliyle evlerini geçindirecek para kazanamadıklarından dolayı evlenemiyorlar.

Öyle ya, kızı istemeye gitseler “oğlunuz ne iş yapıyor“ diye soracaklar.

İşte bunlardan kimileri de babalarının bankadan çektiği krediler ile hemen ve genellikle bir Butik açıyorlar.

Gömlek, kazak, pantolon derken bir ay, iki ay, üç ay, beş, altı ay derken bir de bakıyorsunuz dükkan kapanmış!

Ya”oğlumun butiği var” dediler kızı aldılar, oğlanı everdiler yada iş olmadı dükkan kazanamadı, kapattılar.

Alın size işsizler ordusuna bir kişi daha.

Böyleleri de oldukça çok.

Memleketin, ekonominin durumu ortada.

Ülke nüfusu arttıkça işsizlikte artıyor ve işsizlik oranına neden olan robot-teknoloji de arttıkça işsizler ordusu da artıyor.

O nedenle bakmayın siz muhalefetin “işsizlik almış başını gidiyor, hükümet erken seçime” diye bağırmalarına.

Onlar değil, feriştahları gelse işsizliğin önüne geçemezler.

Çünkü, avanta para yiyip, rahat iş arayanlar çoğaldıkça işsizlikte o kadar artacaktır.