MUTLULUK MU HAZ MI?

Yeni insan, modern insan hayatın anlamını keşfetmek yerine soluk soluğa mutluluğun peşinden koşar. Öyle ki mutlu olmayı hayatın gayesi haline getirmiştir. Mutlu olmak bir görevdir onun için, ödev gibi algılar.

“Bu gün kendimi mutlu etmek için ne yapmalıyım”?

“Ne yemeli”, “ne içmeli”, “ne tüketmeli”, “neyi kutlamalıyım”? sorusu bu çağın insanının amentüsü haline gelmiştir. İnancının esaslarını da her gün reklamlarda, billboardlarda televizyonlarda, sosyal medyada görerek, okuyarak pekiştirir.

“Bunu al mutluluğu yakala”

“Bu okula gel mutlu başarılar elde et”

“Bu geziye katıl mutluluğun yollarını bul”

“Bunu tüket dünyanın en mutlu insanı ol”

“Sadece sen önemlisin. Dünya da olup bitenler neden umurunda olsun ki sen mutlu ol yeter “ mesajını içeren bin bir türlü tezviratlar…

Hele kutlamalar;

Yeni insan için artık doğum günü evlilik yıldönümü kâfi gelmemeye başlamıştır. Diş çıkarma töreni, sütten kesme partisi, cinsiyet öğrenme merasimi, ilk regl partisi, mezuniyet kınası, çişten kurtulma partisi gibi absürtlüklerle mutluluğu yakalamaya çalışır.

Bunların mutluluk değil anlık hazlar olduğunun farkına varamadığı için daha fazla tüketir tükettikçe strese girer, kaygısı, endişesi artar ve daha mutsuz bir hale gelir.

Zevk peşinde koşmak mutsuzluk için emin bir yola dönüşmüştür artık. Bundan kurtulmak için ise kendini uyuşturacak gerçek hayattan koparacak ilaçlar ya da davranışlara yönelmeye başlar.

Modern çağ “mutluluğu kovalama” çıtasını o kadar yükseltmiştir ki küresel bir hak ortaya çıkarmıştır. “Mutluluk için uğraşma hakkı”. Bu hak 1776 Amerikan Bağımsızlık bildirgesinde yerini aldı ve o günden beri tüm dünyaya yayıldı. Artık insanlar kendi mutluluklarını bir hak olarak görmekte ve toplumun, devletin bu haklarını güvence altına almalarını talep etmektedirler. Sonuç; istekleri çakışan insanların savaş arenasına çevirdiği bir dünya.

İslam ise mutluluğu tarif ederken “göz aydınlığı” terkibini kullanır. Yani öncesinde yaşanan bir sıkıntının sonrasında sükûnet içinde olma, dingin olma, anlamlı bir kararlılık içinde olma hali.

Zira gerçek hayat da süresiz haz duyma diye bir şey yoktur. Daimi bir neşe, daimi bir eğlence yoktur.

Gerçek hayat da mücadele vardır, başarısızlık vardır, mutsuz olma hali vardır. Hayat bunlarla anlamlıdır.

Asıl güzellik bu zorluktan sonra gelendedir.

Mutluluk; ders başında uykusuz geçen gecelerin sonundaki başarıdadır. Ne kadar zorlanırsa insan için elde ettiği sonuç o kadar mutluluk verir.

Mutluluk; günlerce hasta yatağında acılar içerisinde kıvranan insanın hastalığından kurtulduğu zamandır. Acıları ne kadar çok olursa sevinci o kadar çoktur.

Mutluluk; yokluğundan ıstırap duyduğu kişilere kavuşmasıdır. Hasretliği ne kadarsa sevinci o kadar büyük olacaktır.

Mutluluk; ateşten gömlek olarak adlandırılan yoksulluktan kurtulmadır.

Hazların peşinden koşmak mutluluk getirmez. Aksine bu süflî (aşağı) bir davranıştır

Çünkü insan yaratılmışların en şereflisidir (Ahseni takvim).

Çünkü insan ulvi gayeler için yaratılmıştır. Zevk peşinde koşmak onu küçültür zavallı hale getirir.

Bu dünya kıymet verilecek bir yer değildir. Bu dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat ahiret hayatır. (Ankebut 64)

Ve en büyük mutluluk Allah’ın hoşnutluğundadır.