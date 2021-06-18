Zam üstüne zam yapıyorlar.

Dar gelirli aileler zorda.

Fakir fukara zor da.

Geçinmek oldukça zorlaştı.

Ekmeğe zam…

Minibüse zam…

Sebzeye zam…

Marketlerde neye elini atsan zamlanmış.

Bisküvi çeşitleri, çerez çeşitleri, şekerleme çeşitleri, çikolata cinsinden ne varsa zamlanmış.

Yarın öbürgün Belediye toplu taşıma araçlarına, otobüslere zam yaparsa şaşırmayız.

Eli kulağındadır.

Öyle ya onlarda kalkıp diyecekler ki”efendim mazot’a zam geldi”

“Dolar şu kadar oldu, mecburuz zam yapmaya”

Allah o doların belasını versin.

Zaten başımıza ne geliyorsa hep o gavur parası yüzünden geliyor.

Türk parasını ciddiye alan kim?

Ortada, elden ele geziyor.

İş göçrüyor gibi gözküse de bir işe yaramıyor.

Bu zam lara dur diyen, fiyat artışlarına engel olan yok.

Hükümet bile çaresiz.

Onun elinden gelen sadece altı ayda bir ücretlilere gıdım gıdım zam yapmak.

Piyasa zamları neredee hükümetin, belediyelerin yaptığı zamlar nerede...

Piyasa zamları ile ücretlere yapılan zamları mukayase etsek devede kulak kalıyor.

Kazanan öyle kazanıyor ki sormayın gitsin.

Hani şu camlara, ilan yerlerine afişler asıp “Malatya! esnafına sahip çık “demişlerdi ya…

Çok gülmüştüm.

Şimdi o esnaflar olabildiğince zam yaparak geçmiş bir yılın zararını çıkarma gayreti ve heyecanı içindeler.

Bu virüs musibeti bitmek üzere, çarşı pazar açılıp esnaflar iş yapmaya, dükkanlara müşteriler doluşmaya başladı ya…

İşer tıkırında.

Bir lokantacı ne diyor biliyor musunuz?:

“Abi halimize çok şükür, pandemi döneminde kapalı kaldık ama şu on beş gündür işlerimiz o kadar iyi ki, maaşallah, tıklım tıklım lokantamız, bereket versin”

Buyurun…

Hani Malatya esnafına sahip çıkacaktı ya…

Al işte sana sahip çıkma.

Ama halkına sahip çıkan olmayınca gelecek karanlık gözüküyor gibi.

Anlayan anladı...