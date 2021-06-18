BAŞKAN DIŞA AÇILDI!

Yeni Malatyaspor Mali genel kurul öncesi ve genel kurulda siyasi cenaha savaş açan başkan Adil Gevrek iç desteğin artık olmayacağını hesaba katarak dış destek çalışmasının ilkini Mehmet Ali Aydınlar’a yaptığı ziyaret ile başlamış oldu.

Görülen o ki gerek siyasiler gerekse Yeni Malatyaspor kanadı önümüzdeki süreçte oynayacakları kartlarını şimdilik gizli tutarak ilk atağın hangi taraftan geneleceğini sabırsızlıkla bekliyorum.

Başkanın minnet duymayan tavrı ve tüm siyasilere rest çekmesi ve hiç kimseye minnetinin olmadığını açık beyan ortaya koyması önümüzdeki dönemin çok çetin ve savaşlı geçeceğini gösteriyor.

Son iki sezonda kulübün sportif ve ekonomik olarak kötü yönetilmesine artık sessiz kalmayacağını ve bugüne kadar kendisine verilen desteğe rağmen özellikle Öznur Çalık açıklamasının Malatya kamuoyunda infial yaratması ve Mali kongrede neleri konuşacağı merak edilen Yeni Malatyaspor başkanının sanırım dış desteğe güvenerek Malatya kanadında artık umudunu kestiği aşikar.

Adil Gevrek’in kartlarını açık oynaması ve gelecek sezon kötü tabloyu değiştirmesi için öncelikle çok kaliteli bir kadro kurması ve mali anlamda kulübü rahatlatacak hamleler yapması lazım.

Bu anlamda yapılan ilk hamlesi ile iş insanları ile yapacağı görüşmeler ve alacağı muhtemel desteği hesaba katarak sanırım başta siyasiler olmak üzere belediye başkanlarına eyvallah etmeyen tavırlar içerisinde olması önümüzdeki sürede savaşın çetin geçeceğinin bir göstergesidir.

Artık Adil Gevrek cephesinin başarısız olma şansı yok. Taraftarında tribüne çıkacağını hesaplarsak en kötü sonuçlarda kıyametin kopacağını tahmin edebiliyorum.

Aslında gelinen sonucun belirsizliği tribünde seyircinin olmamasıydı.

Tek hedef iyi takım ve iyi sonuç. Taraftar cephesi ekonomiye ve kulübün borcuna bakmaz saha sonuçlarına bakar.

Bu pencerede bakıldığında Adil Gevrek’i çok zor bir süreç bekliyor.

Destek bulursa ne ala bulamaz ise vay Malatya’nın haline.