YENİ MALATYASPOR’UN MU ADİL GEVREĞİN İŞİ DAHA ZOR

Lafı çok uzatmadan direkt bir cevap vermek gerekirse: her ikisinin de işi çok zor. Biri takımın tüm başarısızlığını “her gelecek gelecektir” tezi üzerinde ayakta tutmaya çalışıyor. Diğeri, sanki bir şehrin takımı değil de sadece Adil Gevrek ve ekibinin babasından kalma, lisansı, patenti sadece onlara ait, isterlerse öldürürler, canı isterlerse yaşamasına izin verir, canı istemezse de fişini çeker gider şeklinde muhtelif bir yolun yolcusu olmuş görünüyor.



Böyle radikalist bir ivmeye sapmasının sebeplerinden birisi, yönetimin en başından beri aldığı yanlış kararlar olarak sehven altını çizebiliriz.



Futbol demek, tabii ki evrensellik demek. Sporun bir millete eklediklerine tek tek değinme gereği duymuyorum fakat futbol demek bir toplumun gençliğinin geleceği görmesi ve onu tayin etme enerjisi demek. Geleceğe güçlü umutlarla bakması demek.



Yani, Yeni Malatyaspor şüphesiz çok önemli, yerel yönetimlerle irtibatlı şekilde tabii ki toplum değerlerini yönetmek açısından önemli. Hele Malatya gibi bölgesinde sembol bir şehrin takımı olması bakımından ziyadesiyle önemli. Onun için koca bir halkın yekpare vücut bulmuş hali demek olan takımın Adil Gevrek tekelinde anlamsız bir şekilde sağa sola çarpıp durması halini eleştirmek, sorgulamak da bir o kadar önemli.



Şu sıralar Yeni Malatyaspor takımının içinde bulunduğu ruh iklimini ve bazı teknik bilgilerle kafanızı şişirmeden; yönetimin, daha çok da Adil Gevrek’in şehrin insanlarını, taraftarı, takıma koşulsuz gönül vermiş insanlara verdiği olumlu yada olumsuz gündemi üzerindeki hassasiyetine bakılınca o işin ne kadar önemsenmediği açık.



Ama büyük hesap Yeni Malatyaspor üzerine. Görüyoruz ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. Gevrek ise şimdilik takımın önünde yer alan en büyük engel.



Nasıl mı? Şöyle: Yeni Malatyaspor’un geleceği bir yerden sonra netleşmiş durumda. Mevcut yönetim ve üzerinde yürümüş olduğu yetki ve sistem şu süreçten sonra tıkanmış görünüyor. Oksijen çadırına çoktan alınmış, takımın diyalektik kanalları hepsi kapatılmış halde. Bir nevi Gevrek’in şahsi cunta darbesi etkisinde nefes almaya çalışan Yeni Malatyaspor’un hezimetlerle dolu geçecek gelecek vari takvimi göz önünde iken; Malatya siyasetçileri, daha doğrusu Büyükşehir Başkanı Selahattin Gürkan’ın desteği - taahhüdü çok net olmasına rağmen sıkıntılarla dolu bu süreci atlatabilme şansının olmadığına her kulvarda değiniyor ve tekrarlıyoruz.



Dolayısıyla takım için (başkan) aday tespiti gibi bir sürecin başlatılması en acil ihtiyaç olarak gündem maddesi haline getirilmelidir.



Belki o günler yaklaştığında Gevrek’in kaçıncı defa aday olması gerektiği ve şimdi aday olup olamayacağı noktasında bir tartışma çıkacak, onu da takıma gönülde güçlü halatlarla bağlı futbol severlerin takdirine bırakmak en sağlıklı karar olacaktır.



Takımın asil yöneticileri, Malatya siyasileri, özelikle başkan Gürkan bu kalıtsal sorunu çözer herhal.



Buradaki asıl sorun, takımın futbolcu seçimlerinde yaptığı hatalar ile atmış oldukları gol sayısı adeti değil, giderilmeyi beklendiği halde bir türlü giderilmeyen bir çok teknik diğer sorunlar hiç değil!? Tüm yanlış yöntemleri tabandan en tepeye doğru bildiren takım severlerin sansürlenmesi de değil. Takımın taraftarının desteğindeki aşınmada.



Gerek kamuoyu araştırmaları, gerek takımı bütün imkan ve imkansızlıklara rağmen savunan, taraftarlığını her türlü koşulda gösteren o büyük cenahında ciddi tereddütlerinin bulunduğu hükmü ile birlikte destek kayıplarının ciddi oranda ayyuka çıktığına işaret ediyor. Takım ve yöneticilerini elbet biliyoruz ki tüm bu ölçümleri problemli görse de, örtülemeyen kaygıya bakıldığında, Yeni Malatyaspor git gide eksiye düşen bu toplumsal kronik sorunlara ulaşmış ölçümlerin de çok sevindirici olmadığı anlaşılabiliyor.



Adil Gevrek’e gelince, takımın her noktasında etkili olma gayretini, futbolcunun forma giymesinden golü nasıl atılması gerektiğine kadar hükmetmeye çalışması, her ne kadar kabul etmezse bile arkasındaki güce güvendiği ortamı bir yere kadar takımın başında kalmasını sağlayabilir. Arkasındaki güçten kastımız, siyasilerin olmadığı bir cemaat söz konusu ise...



Çok farklı cemaat isimleri aklınıza gelebilir. Fakat siz bir dönem futbol, siyaset, sanat ve medyada oldukça ilerlemiş cemaat hangisiydi sorusu üzerinde durmanız gerektiği...



Onun için bir an önce takımın taraftarın gözünde kirlenmiş tabelasını temizlenme fırsatına rağmen, şehrin ismini taşıyan takımın ruhunun daha çok hasar almasına izin vermeden “büyüklük bende kalsın” diyerek, takımın taze kan, formatlanmış bir rotaya indirgenmesine izin vermelidir Gevrek’in.



Hem yeni Malatyaspor’un, hem Gevrek’in işi işte bu yüzden zor. Belirsizlik devam ederken;

takımın halk ve taraftar ittifakı içindeki birlikteliğinde en net olan yol-yöntem, şimdilik Gevrek’in standart bir çözüm paketi üretememiş olmasındaki eksiklik ki, mutlak kabiliyette en büyük eksiklik.



Ve tabi ki bir de siyasilerin bu gidişat hakkında ne söylediklerine kulaklarına kapatan yönetimin sessizlik hali çok önemli. Takım, yönetim, başkan ve siyasiler ile taraftar karşısında en azından bir denge oluşturabilmesi, bir iddiaya sahip olabilmesi için artık takıma gönül vermiş 7 yaşındaki çocuğun söylediklerine dahi kulak vermeliler. Hayır, böyle davranmaya devam mı? O zaman taraftarla yöneticiler arasında bu kavga hiç bir zaman bitmeyecek.



Kavga mahiyetsiz ve kuralsız bir alanda, kimi zaman Gevrek Başkanı, kimi zaman Malatya’nın futbol takımını ister istemez fakat muhakkak etkileyeceği söz konusu!



Adil Gevrek ve yönetiminin kendi kendine cevaplaması gereken bir diğer soru ise şu: taraftar derinliğini diye şey duydular mı? Evet, taraftar derinliği! Duymadıysanız bir araştırın derim. Bana göre bunun bir cevabı var ve o cevap sorunun kendi içinde gizli. Bilmem anlatabildim mi?