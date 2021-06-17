KAĞIT TOPLAYICILAR

Büyük bir sektör.

Sen, ben, biz, hepimiz işimize yaramayan...

Kullanmadığımız...

Atık saydığımız...

Gereksiz gördüğümüz...

İş yerin de okul da çarşı da pazar da hemen her yerde uluorta, buruşturup fırlattığımız...

Veya özellikle israf olmasın...

Geri dönüşüme gitsin diye bir kutuya attığımız...

Ev artıkları...

Plastik, karton, pet şişelerin her türlüsü kendiliğinden oluşan bir sektör olarak ortaya çıkan...

Sokak sokak, mahalle mahalle, cadde cadde dolaşarak...

Kapı önüne bırakılan çöp poşetleri dahil...

Çöp bidonları çöp konteyneri dahil, karıştırılarak...

Yerlere, oraya buraya atılmış içeceklerin bulunduğu alüminyum kutuları...

Kısaca, kimsenin işine yaramadığını düşündüğümüz para edecek ne varsa adları "kâğıt toplayıcılar" olarak geçen birçok insan...

Yaşlı, genç, kadın, kız, çoluk çocuk bazan da ailece bu toplayıcılar bir sektör oluşturarak topluma...

Ülke ekonomisine, aile bütçesine çok ama çok büyük katkı da bulunuyorlar.

Kimileri de demir, teneke cinsinden...

Alüminyum cinsinden ne bulurlarsa topluyorlar.

Ayrıca beyaz eşya olarak "ikinci el" dediğimiz ne varsa bu toplayıcılar alıyorlar.

Topladıkları bu atıkları taşırken kimi eski bir minibüs ten bozulmuş, dönüştürülmüş pikaplar...

Dönüştürülmüş motorsikletler...

İki tekerlekli geniş çuvallı, kulplu taşıyıcılar ile dört tekerlekli el arabalarıyla bu toplayıcılar ekmek paralarını, rızıklarını ailelerin, kişilerin, kurumların, iş yerlerinin atıklarından kazanıyorlar.

"Atık" dediğimiz bu işe yaramazlar ilimiz de Yeşiltepe semtinde büyük atık depolarına getirilerek burada ayrıştırılıyor ve sonra da cinsine göre bir başka atık toplayıcısına devredilerek ülke genelinde on binlerce insana bedava kazanç kapısı açmış, sağlamış oluyorlar.

Atık toplayıcıları büyük sektör.