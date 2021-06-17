HANİ HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİYDİ?

Son dönemlerde Yeni Malatyaspor ölçeğinde yaşananlara baktığımda çıkardığım sonuçları sizinle paylaşmak istiyorum. Malatya’yı ülke gündeminde tutan, kaysıdan sonra tek markamız olan Yeni Malatyaspor’da sular bir türlü durulmuyor. Siyaset üstü gördüğümüz, içerde ve il dışarıda yaşayan Malatyalıları birleştiren bu değerin, kıymetini maalesef bilemiyoruz. Görünen o ki herkesin bu takım üzerinde birtakım emelleri var. Buda bitecek gibi değil.

Dernekler kanuna göre yönetilen kulüpler ne yazık ki borçlandığında yönetimlerin sorumluluğu yok gibi. Bir şekilde kitabına uyduruluyor. Delegeye sahip olan takımı kendi malı gibi kullanabiliyor. Oysa takımları koruyacak kongre üyelerinin seçiminde belli kısaslar olsa ve tüzüklerde takımı koruyacak maddeler konulabilse, yönetimlerin yetki ve sorumlulukları netleştirilse beklide birçok sorunun önüne geçilmiş olur.

Özellikle lig sonunda, tamda yeni sezon hazırlığı yapılacakken, ortaya çıkan bu kaotik durumlar, kulüplere daha çok zarar veriyor. Bu belirsiz durum eldeki ve gelecek futbolcuların kafalarında soru işareti oluşturuyor. Yönetimler önünü göremediği için, geleceğe dönük altyapı yatırımı yapmayıp sadece günü kurtarma peşinde koşup duruyorlar. Olan futbolcu olma hayali olan Malatyalı gençlere, belki antrenörlük yaparım diyen antrenörlere ve tüm halkın parasına oluyor. Bir de insanların stresi yetmezmiş gibi takımın stresini çekiyoruz.

Adil Gevrek’in yönetim anlayışını beğenmediğimiz doğru. Çağdaşlıktan uzak bir yönetim anlayışına sahip. Her şeyden önce “BİZ” ve “ŞEFAFLIK” anlayışı eksik. Kulüp her sezon yeni borç yüküne maruz kalıyor. Bu yönetim anlayışına kimse yardım etmek istemiyor. Bu konulardan rahatsızlıklar var. Bunu başkan dikkate almak zorundadır. İyi takım iyi bütçeyle olur. Geçen yıl piyasa değerine göre daha iyi bir performans gösteren takımımız bu yılı kurtardı. Fakat hep böyle gider mi? Bu sebeple üretken bir kulüp olmazsanız, borçlanmaya devam edersiniz. Borç büyüdükçe işlerinizde daha zorlaşır.

Pandemi sonrası özellikle çocukların futbola ilgisi dikkatimi çekti. Birçok dalda spor okulları açıldı. Futbola başlayan ve eğitim alan çocukları geleceğimiz olarak görmeliyiz. Bunları on yıl sonra Yeni Malatyaspor’da oynayacakmış gibi görüp yatırım yapmalıyız. Ne kadar çok çocuk futbola başlar ve eğitimini alırsa futbolcu çıkma potansiyeli de o kadar artar. Belediyeler neden büyük semtlere futbol sahası yapmaz anlamak mümkün değil. Sahayı insanlara yaklaştırmak gerekir. Birçok çocuk ulaşımdan ve ortamın güvensizliklerinden dolayı bu şanstan mahrum kalıyor. Bir de burada çalışan eğitmenlerin lisanslı antrenör olması çok önemli. Velilere tavsiyem çocuğunuzu teslim edeceğiniz ve futbola ilk adımını atmasına rehberlik edecek antrenörün lisansı var mı? Diye Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Malatya şubesinden bir sorun lütfen.

Esen kalın…