KILIÇDAROĞLU KESİNLİKLE

Sevgili hemşerilerim merhaba!

Bir TV’nin hava durumu sunucusu, “Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun!” diye hoş bir söz söylerdi.

Bu bahar doğru dürüst yağmur yağmadı.

Yağdığı üçü dördü geçmez.

Önceki baharlar yağan yağmurdan otlar adam boyu olurdu.

Bu bahar dizboyu olmadı.

Ama eyi rüzgar esti.

Bu bahar Rüzgarlı Bahardı!

Öğlen sonu gökte bir hareketlilik, bulutlar toplanıyor, hava kararıyor, ‘aha geliyor’ derken, gelen, rüzgar oluyor; ne bulut koyuyor, ne yağmur savuşup gidiyor.

Böyle durumlar için eskiler derdi ki, “Ektim-biçtim Dıllo geldi oynadı!”

Yani, emek çektik, özendik, bir kendini bilmeze çiğnettik.

Bir de, “Duayı biz ettik, yağmur Alacadağ’a yağdı.” derlerdi.

Yağmur diye dua edersin, yalvarır yakarırsın, bulut komşu köye akar…

Siyasi havalarsa, çeşitli rüzgarlar estirilerek, vatandaşların olağan kafaları karıştırılmaya, bu yolla, bir evin salonundaki koltukları, dolapları yerlerine yerleştirir gibi Türkiye’nin iç siyaset dinamikleri tefriş edilmeye, düzenlenmeye çalışılır.

Er TV’de, programcı İsmail Demirci arkadaşımın sorusu üzerine, “İyi Parti’nin arkasında ABD olduğu intibaı var. Bundan dolayı da kamuoyunda başarılı olacağı yolunda bir beklenti var. Fakat şu atlanıyor: Türkiye o, televizyonlarında, gazetelerinde, konferans kürsülerinde, bürokrasi koltuklarında ajanların, işbirlikçilerin cirit attığı Türkiye değil. O sebeple bu beklenti boş.” demiştim

ABD Başkanı Joe Biden, “Türkiye’de muhalefeti destekleyerek Ak Parti iktidarını değiştireceğiz.”,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de, “Biden yönetiminden ilk beklentimiz, Demokrasiye, çok güçlü bir vurgu yapmasıdır” demişti ya…

Bu arz-talebin gereği yapılmaya çalışılıyor şimdi.

Bu da boşuna.

Çünkü vatandaşlarımızın çok önemli bölümü Cumhurbaşkanına inanıyor, güveniyor.

O’nun gece gündüz demeden, hastalık sağlık demeden bağımsız, mamur, müreffeh Türkiye ideali yolunda koşmasını, çalışmasını ve kamu aktörlerini, kamu gücünü aynı hedef yolunda çalıştırmasını görüyor, anlıyor.

O nedenle kaset, maset kayadan toz alır ancak.

Vatandaşımız, Peker’in kendi derdini, kendi meramını anlatmak için kaset doldurmadığını biliyor, anlıyor.

Kamu içinde bir yanlışlık, bir güveni kötüye kullanma varsa eğer, Cumhurbaşkanının kasetçilerin ekmeğine yağ sürmeden, vakti zamanı geldiğinde hesabını soracağını biliyor.

Polisin, suç örgütü hakkındaki soruşturma sürecinde Sedat Peker’in evine yaptığı baskının ertesi günü, 10 Nisan’da, eşi Özge Peker, “Dün sabah 5 sularında polisler kapımızı kırarak içeri girmek istediler. Silahlarla kızımın odasına girdiler.” diye açıklama yaptı.

Sedat Peker videosunda tekrar, tekrar, “İntikamımı alacağım! İntikamını alacağım!” dedi, ‘muhalefet’ dedi, ‘kırk yaş altı vatandaşlarım’ dedi.

Ana Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu mesajı aldı.

8 Haziran günü, TBMM Grupta, ”Sabahın köründe kapınız kırılabilir ve içeri polisler girebilir. Çocuğunuza da, eşinize de, silah dayatılabilir.” diyerek genel hukuk konuşuyormuş gibi yapıp Peker’in attığı pası asiste, gole çevirmeye çalıştı.

Bu sözleri, bu paslaşmayı sosyal medyaya koyduğumda, bir Alevi dostum, aynen şu yorumu yazdı altına: “Selahattin bey sen aklı başında birisin. Yapma bu değersiz işleri, sevilirken sevil, seni sevenler içinde bir kısım insanları incitiyorsun. Kılıçdaroğlu kesinlikle böyle bir yorum yapmaz. Böyle yapılarak siyaset olmaz, güzel ve temiz siyaset daha makbuldür. Slm.”

Ben de arkadaşımın bu içten yorumuna, internetten Kılıçdaroğlu açıklamasının fotoğrafını çekip ekleyerek verdiğim yanıtta, “Sevgili kardeşim, ekte sunduğum fotoğrafı Cumhuriyet Gazetesi Web sitesinden aldım. Kötü siyaset bende olmaz. Aklına kötü düşünce gelmesin. Beni sevenlerin de sevmeye devam etmelerini dilerim. Ben de onları seviyorum. Bana inanmaya devam etsinler lütfen. Çok selamlar İlyas bey.”

Arkadaşım bu cevabı hızlı bir şekilde okudu beğendi, beni onayladı.

Bir genel başkan insanlara kendini, içini başka göstermek, onları buna inandırmak doğru mu?

İşte bakın yavaş, yavaş da olsa bu inanç, bu güven çözülüyor, dökülüyor.



MADDİ MANEVİ HAKLARINIZI

Dokuz Ekim günü vefat eden, Malatya kültür ve sanatına çok büyük emekleri geçen, sayısız kitaplar yazan, sayısız TV programları yapan Köy Enstitülü yazar Mehmet Ali Cengiz’in Darende, Balaban Abdurrahman Erzincan-i Camiinde öğlen namazı ardından kılınan cenaze namazına katılmıştım.

Öğlen namaz öncesi camide hoca efendiden çok güzel bir vaaz dinlemiştim.

Genç hocam, vaaz kürsüsünde, ‘İnsan, dükkanının içindeki binbir çeşit malın tek tek fiyatını bilir ama bir İhlas Suresini doğru okuyamaz.” diyordu.

Yine, ‘Lise, üniversite sınavlarında üç yanlış bir doğruyu götürüyor, ama Allah’ın sınavında bir doğru dört yanlışı, belki bütün yanlışları götürüyor.’ diyordu.

…

Bir de cenaze namazlarında, namaza başlanmadan, hoca tarafından cemaate,

- ‘Merhuma maddi, manevi haklarınızı helal ediyor musunuz?’ diye üç sefer sorulur ve cemaat de her seferinde,

-‘Helal olsun!’ diye yüksek sesle yanıt verir.

Ben bu hususun hukuki niteliğini biraz da yarenlik olsun diye meslektaşlarıma sorar tartışırım.

Bana göre, bu helal etmeler hukuki sonuç doğurur ve alacak sahibi talep hakkından vazgeçmiş olur.

Darende, Balaban’da, cenaze namazını kıldıran saygıdeğer hoca efendi namaz öncesi cemaate bu soruyu tam da benim görüşümü destekler biçimde sordu:

-‘Merhuma ahrete ilişkin haklarınızı helal ediyor musunuz!’

Evet bence doğru helalleşme sorusu buydu.

Ve ben bu soruşu, ilk kez burada, Balaban’da, modern mimarisi, modern minaresi, çevre düzeni, temizliğiyle ün yapmış Abdurrahman Erzincani Camii’in hocasından duydum.

Sayın hocam ağzına sağlık…