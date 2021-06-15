SİYASİLERE MEYDAN OKUDU!

Yeni Malatyaspor başkanı Siyasilere meydan okuyarak ne kadar yürekli biri olduğunu dosta düşmana göstermiş oldu.

Kendilerinin atadığı ve son iki sezonda takımı kaosa sürükleyen ve borçsuz aldığı takımı 350 milyon tahmini gelir ve 75 milyon + 3 UEFA dosyası borç ile mali genel kurulda ibra ettirip kendisinin uçaklar ile getirdiği köylüsü delegelerine alkışlattıran Adil Gevrek bence Malatya spor tarihine damgasını vurmuştur.

Bugüne kadar kendisine toz kondurmayan başta Öznur Çalık,Ahmet Çakır,Bülent Tüfenkçi ve kendisine son dönemde en fazla destek olan hatta oyuncuların primlerini hesaplarına yatıran Büyük şehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hodri meydan demesi aslında pekte sürpriz değil.

Şöyle bir geçmişine baktığınızda takımın omurgası olan ve TFF 2. Lig ve ardından TFF 1. Lig şampiyonluğunda büyük emekleri olan yol arkadaşlarını nasıl asimile ettiyse fazlada hayıflanmamak lazım.

İşte size hodri meydan.Bu ülkeyi yöneten bir iktidarın vekilleri olarak atadığınız ve size meydan okuyan Adil Gevrek’in karşısına bir başkan adayı çıkartacak gücünüz yok ise bir daha sonsuza kadar susun ve konuşmayın.

Mali Genel Kurulda konuşulanlar yenilip yutulacak sözler değil.Ha bunlara rağmen siz hala sessiz kalacak iseniz sizlere söyleyecek tek sözümüz yok.

Birde ortada ismi dolaşan ve sessiz kalan başkan adayları hadi sizlere ve tüm siyasilere hodri meydan diyen başkana karşı biriniz bari ortaya çıkma cesaretini gösterin.

Yok bu cesaret sizde yok ise sesinizi artık çıkartmayın ve insanları kullanmaktan vaz geçin.Son olarak sayın siyasilerimize sesleniyorum: Sizi üç milyon Malatya halkı önüne atan ve suçlayan başkana karşı hala sessiz kalacak iseniz bir daha ortaya çıkmayın.

Bırakın takım kaderine terk edilsin.Birde sözüm bir yemek ve forma karşılığında kongrede alkış çalan tetikçi delegeler tarih bir gün sizden hesap soracaktır.

İnanın bu zaman fazlada uzak değil!

Bekleyip hep birlikte görelim.