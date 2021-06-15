TİYATRONUN ADI ‘MALİ KONGRE

Yeni Malatyaspor mali kongresinde tiyatroyu hep beraber izledik. Adil Gevrek’in delegelerinin katıldığı kongrede Malatya’nın futboluna darbe vuranların ellerini havaya kaldırdıklarını görünce şaşırmadım.

Neden mi? 22 yaşında kongre üyesi olan mı dersiniz, MASTÖB kongre üyesi akredite yapılanları mı dersiniz, taraftar derneğinin kendi adamları mı dersiniz, kulüp çalışanları, kulüpşoförü, muhasebecisi başkanın hemşerileri ve yancı tırtıkçıların kongre üyesi yapılmasına yine şaşırmadım.

Gözüme bir iki tane eski futbolcu, gazeteci ilişti. Zaten her kongrede Yeni Malatyaspor’u eleştiren ve doğru eleştiren Özgür Karataş’ı da orada divan üyesi olarak seçmeleri işleri ne kadar ucuza getirdiklerinin göstergesidir.

Çünkü yoksa Özgür Karataş yine konuşup yerden yere vuracaktı. Onuda safınıza çektiniz helal olsun sizlere…

Adil Başkan gürledide gürledi. Salonda o vekiller olsaydı ancak havaya kükrerdi. Baktı kimse yok ‘bir kumar oynayam nasılsa kimseler yok’dedi ve tuttu. Şimdilik tuttu hafta içi sanırım cevabı gelir.

Nerede bu vekiller hayırdır gizliden gizli destek verdiğiniz belli oldu. Öznur Çalık vekilimiz geçenlerde ben bırak dedim diye bir haberini gördüm şakamısın ya neden yoktunuz kongrede?

Ben bakıyorum sosyal medya trolleri şu an çok mutlular, nedeni ciddi bir başkan adayının çıkmaması…

İnanın herkes işini yapsa Malatya futbolu kurtulur. Ama bakıyorum berberi, lokantacısı, şefi, pilotu şoförü, sinyalciler her şeyi herkesten çok iyi biliyorlar.

Soruyorum sayfanıza size yorum yazanların yorumlarını neden siliyorsunuz? Hakaret yok sizin körü körüne destek verdiğiniz başkanınıza öyle değilde böyle diye ama zorunuza gidiyor ki kaldırıyorsunuz.

Olsun çünkü sizler Malatyasporlu değilsiniz kişilere yancılık eden Malatyaspor düşmanısınız.

Adil Başkan demişki; toplasan 300 kişi bizim gitmemizi istiyor. Şakamısınız ya doğru 300 kişi kalmanızı ister onlarda zaten MASTÖP, MADEF ve yancı grubun…

Mikail Pelit seni yürekten tebrik ediyorum. Bir tek konuşan sendin seyirci yok maçlardaki 2 milyon güvenlik parası nerden çıktı? Ya statta 100 maç oynansa ne olurdu?

Ama şu bir gerçek maçlar seyircili oldumu merak ediyorum o dediğin 300 kişimi yoksa 3000 bin kişimi seni yuhlayacak istifanı isteyecek!

Şimdi bu kulübün 250 milyon bütçesi açıklandığında çokbilmişler vardı ya iyi bu takım kesin Avrupa’ya gider demelerine sadece güldüm.

Arayıp arkadaşlarımıza sen akıllısın futbolu biliyorsun diğerleri bilmez demen senin ne kadar bu futboldan uzak olduğunun göstergesidir.

Allah İçin divanda kulübün mali işlerinin raporlarını okurken bile yanlış aktaran bir mali kongre üyelerini gördük.

İstanbul’dan MASTÖB üyesi olup söz hakkı alan arkadaşın ismini unuttum. Çıkıp orada millete gider yapıp ‘ayağınızı denk alın’ demesine kimseden ses çıkmaması gurbette bizleri üzdü.

Adil başkan senin STK başkanın olabilir acaba şimdi sana soruyorum;Malatyaspor’un tarihini idman sahasına kaç kere geldiğini hangi maça kaç TL verip gittiğini kombine aldın mı? Ne katkı sağladınki çıkmış orada ahkam kesiyorsun. Suç sende değil sana o fırsatı verende!

Şunu yazın bir köşeye bizler kasap manav değiliz, futbolun bahçesinden gelmişiz bugüne kadar kimsenin adamı olmadık. Ne gördüysek yazdık yazmaya devam edeceğim.

Hiç bir kuvvet benide bildiğim doğrulardan vazgeçiremez.

Tek dahi kalsam bu yolda yanlışa yanlış doğruya doğru demeye devam.

Kısaca şu mali kongre değil sadece bir tiyatro oyun izledik. İndirdiler kaldırdılar oldu bitti Maşallah!

Şimdi esas iş başlıyor nokta transfer bekliyoruz.

Nasılsa bütçe 250 milyon hadi babayiğitler meydanda görelim sizleri ama şunu da peşin yazayım.

Figüranlar iş basında olmasınlar onlar finalde çıksınlar bence…