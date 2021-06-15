Kurtaran Bizim Kız

Özellikle son 16 ay içinde kıymetlerini daha çok anladığımız sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz. Şahsım adına konuşayım, pandemi sürecinden öncede sağlık çalışanları her zaman baş tacı olmuştur benim için. Mesela eczacım, canım Bahar Karakaş. 7/24 telefonun ucunda, canlı ilaç prospektüsü (ilaç kullanım kılavuzu) gibi maşallah. Ne derdim olsa hiç ikilemez sağ olsun. Abla kontenjanının en kıymetlilerinden doktor Evrim Özkan. O da başımız ağrısa kahrımızı çekenimiz. “Evrim abla Seymen alerji oldu, Evrim abla anneme rapor almam lazım ne yapayım?” Evrim abla, Evrim abla diye liste uzar gider. Birde sağlıkçı kız kardeş durumu var bende. Allah eksikliklerini vermesin, iyi ki varlar.

Kız kardeş Ümran Ergöç Berktaş. 8 sene boyunca bir ev gibi aşağı yukarı inip durduk. Kendisi acil tıp teknisyeni ve 16 yaşından beri sağlık çalışanı. İşine gösterdiği saygıya ve mesleğine duyduğu aşkına hayran kalmışımdır her zaman. Evlenip Eskişehir’e gitse bile her derdimize derman olmaya devam ediyor. Ümran’ın sınırları bizi aştı artık, Eskişehir’de de hayat kurtarıyor, yaraları sarıyor. Geçtiğimiz haftalarda nöbet sırasında gelen bir anonsla hastaya gidiyor. Orta yaşlardaki hastanın kalbi durmuş ve hayata dönmesi mucize gibi bir şey. Bizim kız pes etmeden tam 45 dakika kalp masajı yaparak hastayı hayata döndürüyor. Sedyeyle taşınması, ambulansa bindirilmesi, hastaneye nakledilmesi derken hiç ayrılmıyor hastanın başından. Ve çok şükür ki o hasta kurtuluyor. Ailenin sevincini tahmin bile edemeyiz. Aile o mutlulukla CİMER’i arayarak bizim kız başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyor. Film gibi dinlediğim bu hikaye mutlu sonla bitiyor. Ancak sağlık çalışanlarımıza duyduğumuz minnet, saygı hiç bitmiyor. Bizim tatlı canımıza öylesine sarılıyorlar ki bizden daha çok sahip çıkıyorlar. Çok yükümüzü çektiler çok yoruldular, ezildiler, sevdiklerini özlediler ama herkesin, koca bir ülkenin dualarında hep yer aldılar. Şu salgına ‘bitti’ diyebilmemiz için onlarında normal hayatlarına dönüp, sevdiklerine, aylardır görmediği ailelerine kavuşması gerekir. İşte o zaman ‘Başardık’ diyebiliriz.