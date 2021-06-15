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Makale Yazısı-15 Haz 2021 - 09:30

İKİ YÜZLÜ AMERİKA
Ali Aydoğan

Ali Aydoğan

İki yüzlü Amerika.

ABD dışişleri Bakanı Blinken dün Erdoğan-Bıden buluşmasın dan önce bir açıklama yaparak:

 “Türkiye bir NATO ülkesi gibi davranmıyor“ dedi.

Sahtekârlar…

Yalancılar…

İki yüzlüler...

Terörist seviciler...

Seviyesizler hatta.

Kendileri bize sanki bir müttefik bir NATO üyesi dostluğu gibi davranıyorlarmış ta…

Terör ögütlerine binlerce tır silahı verirler yüzümüze baka baka!

Sanki bu NATO üyeliklerine yakışıyor!

Parasını ödediğimiz ve ortak üretim uçaklarımızı vermiyorlar…

Sanki bu NATO üyeliklerine yakışıyor!

Seçimleri halkın desteğiyle kazanan Erdoğan’ı indirmek istiyorlar…

Sanki bu NATO üyeliklerine yakışıyor!

Suriye de terör devleti kurarak ülkemizi işgale hazırlanıyorlar…

Sanki bu NATO üyeliklerine yakışıyor!

Ekonomimizi her türlü baskıya uğratarak film fırıldak çeviriyorlar…

Sanki bu NATO üyeliklerine yakışıyor!

Utanmadan, sıkılmadan “Türkiyede muhalaefeti destekleyip Erdoğan’ı devireceğiz“ diyorlar…

Sanki bu NATO üyeliklerine yakışıyor!

Ermeni yalanına sarılıp bize karşı kin giderek “soykırım” uydurmasına destek veriyorlar.

Sanki bu NATO üyeliklerine yakışıyor!

Daha neler neler.

Oysa biz mert ve dürüstçe her tülü konuyu veya kendilerinin yarattığı anlaşmazlıkları, sorunları gidermek için çalşıyor, dostluk elini uzatıyoruz ama kendileri sürekli  yüzümüze gülüp arkamızdan hançerliyor…

Dibimizi oymaya kalkıyorlar.

İstedğimiz  her türlü silahı vermeyerek akıllarınca  İsrail ve Yunanistan’ı korumaya aldıklarını sanarak bize düşmanlıklarını açıkça ilan ediyorlar.

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