ESNAF BUNALIMDA

Esnaf hâlâ bunalımda.

Her ne kadar hükümet esnafa, içine düştüğü ekonomik çıkmazdan kurtulması için bir nebze olsun maddi yardım yapsa da esnafın sıkıntısı bitmiş veya bitecek gibi değil.

Dün çarşı-pazar biraz dolaşıp, esnafları dinledim.

Hemen her esnaf grubunun sıkıntısı devam ediyor.

Tabi ki bunun böyle olmasını hiç kisme istemezdi.

Virüs dünyayı dolaşıp bize de uğrayınca herşey altüst oldu.

Bütün plânlar bozuldu.

Kimsenin hesabı tutmadı.

Esnaf kiraları ödeyemedi.

Dükkânlar kapalı kaldı.

Her ne kadar işilerin işten çıkarılmaması yasak ve tavsiye edilmiş olsa da iş yeri kapanan esnaf mecburen işçisine yol verdi.

Çay ocaklarından cafelere, kahvehanelerden lokantalara, kebapçılardan tavukçulara dek hemen tüm kesim bunalıma sürüklendi.

Devlet bunun olması istemedi.

Hükümet tüm dünya da olduğu gibi çaresiz kaldı.

İstenmeyen bu durumu bütün dünya yaşamaya başladı.

Hiç kimse virüs olayının ortaya çıkacağını düşünmemiş, hesaplamamış, ona göre de önlemini almamıştı.

İster istemez herkes ekonomik darboğaza girdi.

Hükümetin verdiği yardımlar elbette deve de kulak.

İşin bir de bir başka yönü var ki hükümet kimi esnaflara veya fabrikalara veya işverenlere kredi yardımı yapacak ama bunun için esnafın ticaret odalarına kayıtlı olmalarını şart koşuyor.

Odalara kayıtlı olmayanlara kredi desteği verilmediği için kimi esnaflar burunlarından soluyor.

Yüz milyarlarca yardım yapılmış olsa da hükümet yardımı yetersiz kalıyor.

Çok zor günler yaşıyor esnaf kesimi.

Buna birde yabancı paraların anormal derecede yükselmesi…

Bunu fırsat bilen kimi parabazların da hemen herşeye anormal zam yapmaları bardağı taşıran damla oluyor.

Hani “Kurt dumalı havayı sever” demiş ya atalarımız, işte aynen öyle kimi esnaf kesimi bu pandemi dönemini fırsat bilerek zam üstüne zam yaparak geçen on beş aylık zamandaki kayıplarını kapatmak istiyorlar.

“Altta kalanın canı çıksın” misali...

Bütün bunları fırsat bilen kimi siyasetçilerde hükümeti alt etmek için “erken seçim“ nakaratlarını hemen hergün tekrarlayarak pirim yapmaya çalışıyor.

Şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve dünya büyük bir buhranda ama anlayan kim ?