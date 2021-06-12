Gerçek anlamda ders çıkarılmadı

Yeni Malatyaspor’da yeni sezon öncesi oldukça büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Transfer çalışmaları, İstanbul’daki toplantı derken, bugün olağan mali genel kurul toplantısı görülecek.

7 yılda takımı 2.Lig’den alıp, Süper Lig’e taşıyan, hatta Avrupa heyecanı yaşatan yönetim için ‘başarısız’ demek oldukça yanlış olur. Yeni Malatyaspor, Süper Lig’e damga vurduğu gibi UEFA Avrupa Ligi’nde de yer alarak, ülke puanına katkı sağladı. Bu noktada takımın ‘ilk sivil yönetimi’ olarak adlandırılan Adil Gevrek ve bugüne kadar görev yapan yöneticileri kutlamak lazım.

Burada tabii ki sportif bir başarıdan söz etmek mümkün, bunun yanın da ekonomik gidişatta büyük önem arz ediyor. Yayıncı kuruluşun abonelerine indirim yapmayıp, kulüplere ödediği yayın gelirlerini düşürmesi Anadolu kulüplerini oldukça olumsuz etkiledi. Bu da işin bir başka gerçeği olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Malatyaspor’da, hem pandemi hem de yayın gelirinin düşmesi nedeniyle maddi olarak oldukça etkilendi. Son iki sezona bakıldığında mali olarak takım büyük sıkıntılar yaşadı ki, kulüpteki araçların satışı oldukça konuşulmuştu.

Buraya kadar tamam ya gerisi…

Gerisinde yapılan yanlışlar, hatalar, üst üste zincirleme alınan kötü kararlar var. Bu noktada da yönetimin geriye dönüp yaptıklarından ders çıkarması gerekiyor. Bir önceki sezonda yaşanan ‘başarısızlık’ ardından bu sezon takımın kümede kalma mücadelesi vermeyi ve sezon içerisinde yaşananlar bir kez daha ders olmalı!

Yönetimin yaptığı yanlışlardan çıkaracağı dersler belki de takımın geleceğini çok daha farklı noktalara taşıyacak. Bugün gelinen noktada ‘başarısız’ olduğunu ifade ederek, takımdan gönderdikleri Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşırken, bunun yanında bir de Türkiye Kupası’nı kaldırdı. İşte bu süreçte yönetimin mutlaka öz eleştiride bulunarak, bu durumlarda ‘gerçek anlamda ders’ çıkarması gerekiyor.

Evet, bugün olağan mali genel kurul yapılacak. Takımın borcunun 80 milyon TL olduğu geçen günlerde açıklanmıştı. Bu mali genel kurulda daha yüksek bir rakam ifade edilmeyecek gibi ama bu toplantıda kulüp başkanı Adil Gevrek’in söyleyecekleri, özellikle de bir önceki mali genel kurulda ‘boğazıma takılan şeyler’ var dediği şeyleri ortaya dökmesi bekleniyor. Bu genel kurulda, birde geçen günlerde takımın geleceğinin masaya yatırıldığı ancak net bir sonucun çıkmadığı İstanbul’daki toplantının yansımalarını da göreceğiz.