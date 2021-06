ETEĞİNDE NE VAR?

Sayın Adil Gevrek’in her sezon klasik olarak bir kesimiz zan altına sokacak açıklamalı rutin olarak kongre öncesi açıklayacağım demesine açıkçası ben hiç şaşırmadım.

İnsanlar artık bu tür tehditkar açıklamalara karnı tok. Son iki sezonda Malatya halkına yaşatılanlardan sonra hala kendinizi haklı gösterecek bir açıklama yapacaksanız inana buna her kesim güler geçer.

Kulüp batmış durumda seksen milyon borç var. Oyuncular gemiyi peyder pey terk ediyorlar. Hiç bir oyuncunun size itimadı kalmamış.

Hala oyuncuların büyük bölümüne borcunuz ayyuka ya çıkmış. Sorarım size kime ne verdiyseniz ve sizden kim ne istemişse ve talep etmişse açıklamazsanız yazıklar olsun derim.

Yahu sizi bu kadar eleştiren insanların size gebeliği var ise ve sizden bir şeyler istemişlerse açıklayın Bu Memlekette kim sahtekar kim dürüst her kesim anlasın.

Şunu da anlayamıyorum. Neden daha önce açıklama gereği duymadığın bu açıklamayı İstanbul toplantısı sonrası yaptınız.

Evet sizde anladınız ki sizin artık krediniz kalmadığı gibi insanlar size güvenmiyorlar. Yapılan açıklamalar şayet doğru ise ve size bu kadar itham yapılmış ise hala bu kulübün başkanı olarak devam edecekseniz inanın buna şaşıyorum.

Yahu Malatya ve Yeni Malatyaspor yüzünden sana bu kadar itimatsız açıklamalar olacak sen hala ben buradayım diyorsan sana söyleyecek hiçbir şeyim yok.

Bu saatten sora yönetimini güçlendir. Takımın mali yapısının senin elinde alınması gibi söylemler şayet toplantıda konuşulmuşsa bunun başka bir açıklaması yok.

Ve hala ben buradayım hepinize rağmen ve taraftara rağmen takımın hala başında olmaya marklıysan Allah yolunu açık etsin.

Şunu bil ve iyi analiz et.

Artık senin Malatya’da kredin kalmadı. Geçmiş başarılarının iyi anılmasını istiyorsan tüm kredini sıfırlama derim.

Yine de sen bilirsin.