ARAÇ MUAYENE SIKINTISI

TÜVTÜRK denen bir kuruluş var ülkemizde.

Bu kuruluş Uluslararası Standartlarda hizmet veriyor araç sahiplerine.

Her il de şubesi var.

Araçlarının muayene zamanı geldiğinde insanlar gidip burada yaklaşık bir saat kadar bekleyip araçlarını yetkili kişilere bırakıyor, on beş dakika kadar süren kontrol ve muayene sonrasında araçları tekrar sahiplerine teslim ediliyor.

Oldukça da yüklü miktarda bir para ödeniyor muayene için.

İnsan sağlığı için yüz lira bile vermezken araç muayenesi için beş yüz liraya yakın bir para ödeniyor.

Bu paraya egzoz muayena parası dahil.

Küçük, binek araçlar için bu para ödeniyor.

Büyük araçlar için daha yüksek rakamlar varmış.

Tüm araç sahipleri iki yılda bir bu parayı “homurdana homurdana” veriyor!

Çünkü bu para on beş dakikalık araç muayenesi için çok ama çok fazla.

Eğer araçta bir eksikli varsa “git yaptır öyle getir” deniyor.

Yani kendileri orada tamir yapmıyorlar.

Sadece kontrol-muayene parası bu.

Araç sahipleri sıra kendilerine gelinceye kadar o muayene istasyonu civarında nasıl, nerede ne şekilde bekleyeceklerini bilemiyorlar.

Kar da kış ta yaz da sıcak ta öylece, insanlar perişan halde ve de sinir küpü olarak bekliyorlar ki sıra kendilerine gelsin.

Araç sahiplerinden bu kadar para almayı biliyorsunuz da o araç sahiplerinin kendinlerine sıra gelmesini bekleyecekleri bir yer bir gölgelik yer yapamıyor musunuz?

Bunu yapmak o kadar mı zor?

O insanları sıcak ta soğuk ta dışarı da öylece belkletmeye hakkınız yok.

“Efendim, onlarda randevu saatlerinde gelsinler” dememelisiniz.

Geliyorlar ve araçlarının muayene sırası gelinceye kadar doğru dürüst bir otopark yok bir düzen yok bir bekleme yeri yok bir dinlenme yeri yok.

Oysa insanları, araçlarına hizmet verirken onlara da bir bekleme yeri bir çay-kahve bir meşrubat içme bir şeyler atıştırma yeri yapsanız olmaz mı?

Bu daha yakışık almaz mı?

Yoksa, böyle ilkel şekilde, insanlara değer vermeden onların sağlığını göz önüne almadan sadece arabalarını muayene edip onları dışarıda öylece soğukta veya sıcakta, ayakta belklemeleri daha mı düzeyli bir hizmet oluyor?

Demem o ki…

TÜVTÜRK en kısa sürede o muayene istasyonu yanında, yüz merte karelik bir yer, bekleme yeri yapsa, araçlara verilen hizmetin karşılığı insanlara da hizmet yeri yapılsa daha güzel olmaz mı?