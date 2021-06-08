HANİ BİZİM MASTERLAR

Ülkenin tüm Master takımları Marmaris’te turnuvaya katılırken bizim Masterlar paraları gider diye bu tür aktivitelere katılmaktan imtina etmişler.

İlçemiz olan Adıyaman dört mastır takımı varken, diğer illeri söylemiyorum biz neden bir türlü birlik ve beraberlik içerisinde olamıyoruz?

Yıllardır sözüm ona gençlik spor tesislerinde haftanın bazı günleri çim sahalarda idman yapılırken neden bir araya gelemedikleri gerçekten Malatya iline yakışmıyor.

Şayet böyle turnuvalara katılmayacaksanız bir daha Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden saha istemenize gerek yok.

Bir araya gelemediğiniz neden açık beyan ortaya çıkıyor. Bir dernek adı altında bir araya gelmeyi bari becerin.

Özellikle eski futbolculardan oluşan Master takımları futboldan uzak kalmamak ve illerinin tanıtımını yapmak adına gerçek anlamda bir tanıtım olurdu.

Her yıl başta Antalya olmak üzere ülkenin bir çok ilinde yapılan Masterlar turnuvasında artık Malatya ismini görmek istiyoruz.

Masterlar ismi altında bir araya gelen birçoğu Malatya’nın tanınmış sporcuları ve iş insanları olmasına rağmen böyle bir organizasyonda olmaması gerçekten eski bir sporcu olarak beni ziyadesiyle üzmektedir.

Bu sezonu yok sayarsak önümüzdeki süreçte böyle organizasyona katılmak adına öncelikle bir dernek ismi altında kuruluşunuzu yapıp ilimizi en iyi şekilde temsil etmeniz en büyük arzum.

Şayet sadece kendinizi mutlu etmek adına bir araya geliyoruz derseniz söyleyecek söz yok. Ancak orda burada biz Masterlar takımıyız demeyin.

Şayet gerçek anlamda Master iseniz bir an önce açık ve net ortaya çıkın.