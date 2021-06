SAMİMİYETSİZLER!

Tamamen algı operasyonu içerisindeyiz. Yalan, dolan ve samimiyetsiz bir camia içerisinde sağlıklı bir yapının olması veya oluşturulması mümkün değil.

Son haftalarda kamuoyunda öyle yorum ve söylemler duyuyorum ki inanın bir Malatyalı olarak kendimden utanıyorum.

Sağ gösterip sol vuruyorlar. Belediye başkanı ve siyasiler Yeni Malatyaspor için maalesef samimi değiller. Hepsi karnında konuşuyor. Bir bu başkan ve yönetim olursa artık yardım etmem diyor, bir diğeri kesinlikle gizli toplantılar yaparak kesinlikle bu başkan ve yönetimin değişmesi lazım diyor.

Ancak sonrasına bakıyorsun başkana kardeşim sen git işine bak biz senin arkandayız diyerek geçiştirip kamuoyunu aptal yerine koyuyor.

Artık kime inanacağımıza inan şaşırdık. Şahsım olarak her zaman kurumsal yapısı düzgün, borçsuz ve sürekli ligde kalıcı olan bir takımın olmasından yanayım.

Kulüp başkanının kim veya kimlerin olduğu açıkçası beni ilgilendirmiyor. Ancak görülen o ki kamuoyu tamamen yanıltılıyor ve kandırılıyor.

Son duyumlarıma göre başkan Adil Gevrek’in artık tükendim ve para pul yok bana Malatya iş insanlarının ve belediyelerin destek olması lazım dediği ortada dolaşıyor.

Bakıldığında samimi parası olan ve gerçek anlamda bir güçlü yönetimi olan bir şahsın ortaya çıktığı söylenemez.

Sinek vızıltısı gibi sesler çıkartmaya gerek yok. Ya varsınız veya yosunuz. Şayet yüreğiniz atıyorsam bütçenizi ve yönetim alacağınız simleri deklare edin ki insanlar sizin samimi olduğunuzu ve kimlerle yola çıkacağını görsün.

Malatya halkı ve taraftarı aptal değil. Bugün Adil Gevrek eleştiriliyorsa kesinlikle yönetim kurulunun cıbıl, parasız ve bu takıma yönetici olamaya sıfatı olamayan insanlardan dolayı eleştiri var.

Siz Malatyaspor başkanlığına aday iseniz önce bir çıkın ortaya sizin boyunuzu da millet görsün. Bireysel takıntısı olan bir avuç yandaş ve yancı kalemşorları bir tarafa bırakırsak sağ duyu sahibi tamamen takımını yürekten destekleyen ve seven insanlar insanların vebali büyük.

Bu insanları kandırmanın ve yanıltmanın bir anlamı yok. Sayın belediye başkanım şayet gerçek anlamda Adil Gevrek ve yönetimine destek isen çık açıkla yoksa tavrını net olarak ortaya koy ki; insanlar bir beklenti içerisinde olmasın.

Bakın tüm takımlar transferlere başladı Yeni Malatyaspor’da yaprak dökümü gibi oycular başka takımlara transfer oluyorlar.

Belirsizlik devam ederse son iki sezondan farklı olmayız. Ancak bu sizlerin net ve açık olmanıza bağlı.

Şunu bilin ki Malatya halkı aptal değil her şeyin farkında.

Kendinizi de çok akıllı sanmayın.