HAYRINI GÖRÜN

Adil Gevrek göreve devam etmek istediğine göre demek güvendiği bir gelir kaynağı var. Bu yönetime destek vermek isteyenler pamuk eller cebe, güvendiğiniz inandığınız yönetiminize destek zamanı bir kaç kişi dahi olsanız başkanınızı yalnız bırakmayın.

Birlik beraberlik içinde güçlü bir takım kurun mahcup edin utandırın sokağa çıkmaz hale getirin bizi...

Yıldız oyuncular transfer edin doldurun tribünleri galibiyetler alın şeker pancarı gibi kızartın bizi…

Dolu dolu salonlarda genel kurullar yapın lüks otellerde kamp yapın.

Memleketimizi iyi temsil edin.

Benden 1 cent dahi bu başkana ve yönetimine çalışmaz ama bu demek değil ki kimse destek olmasın.

Bu yönetime inanan her kim olursa olsun derhal yarından tezi yok takıma maddi katkı sağlasın.

Öyle transferde başarılı oldu başkana sonuna kadar inanıyorum efsane başkan demek ile olmuyor şimdi Destek Zamanı Başkanınızı yalnız bırakmayın.

Haydi kardeşlerim inanıyorum ki maddi manevi katkılarınız ile bu takımı layık olduğu yere getireceksiniz Allah işinizi gücünüzü rast getirsin...

GERÇEKLER

Yeni Malatyaspor Kulübünün şuan ki tüzüğüyle Real Madrid başkanı gelse bile başkanlık için şansı yok Bu delege yapısı ve üstüne beton dökülmüş tüzük ile Adil Gevrek ceketini koysa dahi kazanır.

Yani hiç kimse neden başkanlığa aday olanlar meydana çıkmıyor demesin.

Şahsım sezon içinde her türlü olumsuzluğu köşemde yazmaya devam edeceğim. Umarım bu kez çekirge üçüncü sıçramasında başarılı olur.

Çünkü yıkanıp kurutulması gereken çok kirli çamaşır var.

Haaa bakarsın manyak bir takım kurarlar ki; umudum yok o zaman en çok eleştiride bulunan kişi olarak alkışlarım hatta özür bile dilerim.

Çünkü benim kulüpten maddi bir beklentim yok, tek beklentim sezon içinde huzurlu bir şekilde şehrimizin ismini taşıyan takımı stressiz bir şekilde takip etmek.

Umarım bu beklentimiz karşılığını bulur. Kampın başlamasına günler kaldı, teknik heyetimiz bir takım için gerekli olan tam kadro ile hazırlıklara başlar.

Yani uzun lafın kısası kıyak bir işiniz gücünüz var. Laf söz söyleyen çok olsa da prosedür gereği müdahale eden kimse yok rezil olmakta vezir olmakta sizin elinizde hayrını görün.

Hadi size ve kırık dökük ekibinize bol şanslar diliyorum.