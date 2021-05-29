TÜZÜK KEVGİRE DÖNMÜŞ

Yeni Malatyaspor’da bir yıllık mali tablo 5 Haziran’da kamuoyuyla paylaşılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle iki sezon öncesine ait mali genel kurul geçtiğimiz mart ayında yapılmış kulübün borcu 60 milyon lira olduğunu açıklanmıştı. Yapılacak olan kongrede bu rakamın 100 milyon lirayı bulabileceği ifade ediliyor.

Türk futbolunun sancılı bir dönemden geçtiği bu dönemlerde Yeni Malatyaspor’un payına düşeni alacağından hepimizin şüphesi yok.

Ancak geçmişte efsane Malatyaspor’un düştüğü durumdan dersler çıkardığını konuşup Yeni Malatyaspor’u sağlam zemin üzerine kuranlar kevgire dönen tüzük karşısında ne yazık ki ortada görünmüyor…

Gelen son bilgilere divan kurulu üyeleri Prof. Dr. Sezai Yılmaz öncülüğünde Malatya milletvekilleriyle görüşerek istişarede bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve diğer merkez ilçe belediye başkanlarıyla da görüşen kurul üyeleri, mali kongre öncesinde kulüp başkanı Adil Gevrek ile de bir araya gelecek.

Gevrek ile yapılacak son görüşmede kulübün mali tablosu hakkında kurul üyeleri detaylı bilgi talep edecek.

Ancak gel gelelim tüzükte yer alan şu maddeyi değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyorum:

“Madde:150- Bütçe uygulaması ve yürütülmesinde yönetim kurulu sorumludur.

İç denetim: İç denetim ve tüzük ve yönetmenlikler uyarınca genel kurul ve denetleme kurulu tarafından uygulanır. Bütçesinde ödenek ve yönetim kurulu kararı olmadan yapılan harcamalarda ödeme amiri olarak başkan ya da yerine görevlendirdiği 2.Başkan ya da Başkan yardımcısı sorumlu olurlar ve ödemeleri yaptıranlar bunları tanzim ederler. Kulüp başkanı ve yönetim kurulu ve diğer organlardaki üyeler kulüpten genel kuruldan yetki almadan alacaklı olamazlar. Genel kurulca bu yetki bütçenin yüzde onunu geçmez. Genel kuruldan yetki almadan alacaklı oldukları takdirde kulüp bu alacağı ödemez. Yapılan harcama bağış sayılır. Belirtilen bütçenin dışında 3’ncü kişi ve kurumlara karşı borçlandıramaz. Borçlandırdığı takdirde kulüp başkanı ve yönetim kurulu sorumludur.”

Hani kulüp borçlandırılamazdı? İleriki dönemlerde Yeni Malatyaspor’un içinden çıkılamaz hal alacağı finansal krizin doğuracağı sonuçları, Mart ayındaki kongrede ellerini kaldıran ve 5 Haziran’da yapılacak mali kongrede elini kaldırmayı düşünen delegelerin vicdanına bırakıyorum.

Yeni bir başkan adayının çıkmasına engel olan maddelerin değiştirilmesi güç ve imkansızmış gibi gösterenler, Yeni Malatyaspor’un geleceğini ipotek altına vermek konusunda tereddüt etmeden kulübü borçlandırma konusunda adım atmaktan çekinmemiştir.

Tüzüğü kevgire çevirenler, kulübe delege ve yönetime aday olmak isteyenlere engel oldukça Yeni Malatyaspor’un köklü bir kulüp olma yolunda en büyük zararı verenlerdir.