İklim değişikliği korkutuyor!

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TBMM'ye sunulan iklim değişikliği raporu korkutuyor.

Raporda yer alan bilgilere göre tehlike çanları 2030-2050 yılları arasında çalmaya başlayacak.

Öyle ki bir öğretim görevlisinin ifadelerine göre 250 bin kişi ölümle karşı karşıya kalacak.

İklim değişikliği etkisini günden güne hızla hissettirmeye başladı. Başta kuraklık olmak üzere birçok doğa felaketine karşı karşıyayız.

Mevsimler artık yer değiştirmekle beraber yok olmaya da başladı bu yıl ilkbaharı es geçtiğimiz şu günlerde yetersiz yağış nedeniyle barajlar boş, meralar kuru.

Tüm bunun sebebi de bir türlü önüne geçilemeyen iklim değişikliği.

Yazımı çok uzatmadan hemen dikkatimi çeken konuya girmek istiyorum.

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, böyle giderse iklim değişikliğinin neden olduğu, sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal sonucu 2030-2050 yılları arasında 250 bin ölüm olayının beklendiğini söylüyor.

Türkiye’de ise durum hiç açıcı değil. Su kıtlığı had safhaya çıkarken hava kalitesi ise giderek bozuluyor.

Meralar giderek kuraklaşıyor. Tarım alanları tuzlanıyor. Bu da giderek var olan su kaynakları etrafında insanların toplanmasına neden oluyor.

Aşırı kalabalıklaşma sonu ise bulaşıcı hastalıklar kaçınılmaz hale geliyor.

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz’ın TBMM raporunda, insanların tekrar tüberküloz gibi eski hastalıklarla baş başa bırakabileceğini söylüyor.

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