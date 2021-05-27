MALATYA FUTBOLU

Futbol üzerine kimin ne söylediğinin hiç bir önemi yok. Yönetici pozisyonda olanların yaşantıları yolu ile öğrendikleri, oradan buradan duydukları ile kafalarında oluşan inançları bu sektörü yönetmelerine yetiyor. Futbolun çıktılarına baktığınızda ortada bir şeyin olmadığını söylüyorsunuz. Size olmayan şeyleri var gibi gösterip, mazeretler üreterek yol alıp gidiyorlar. Nasıl olsa hesap veren yok. Ceketini alıp çıktığında kaybettiği olmadığı gibi, elde ettiği prestiji ömür boyu kullanıyorlar.

Tabi ki futbol sektöründe olmak, o havayı yaşamak istemek herkesin hakkı. Paran var yöneticilik yapacaksın, tabi ki yapabilirsin ama belli yerlerde bu işin profesyonelleri ile çalışmak, bilimin ve sektörün gereklerini yerine getirmelisin. Bakıyorum bu sektörün yönetiminde olsun, saha içinde olsun görev alanlar, doğru işler üretmedikleri gibi sanki kadrolu işleriymiş gibi bırakmak istemiyorlar. Oysa bu havayı teneffüs etmek isteyen, en az kendileri kadar yeterliliğe sahip insanların hayallerini hiçe sayıyorlar.

Özellikle antrenör camiasının haklarını savunduğum yazılarımın karşılık bulmaması beni üzse de inandığım doğruları yazmaya devam edeceğim. Malatya’nın futbolu ve sporu adına bildiğim doğruları anlatacağım fakat her sabır bardağının bir hacmi vardır. Bunu da unutmamak lazım.

Yeni Malatyaspor’un içinde bulunduğu borç yükünün, uzun vadeye yayıp azaltılması için bir politika değişikliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Her yıl yeni alt yapı söylemleri üretmek yerine, gerçeklerle yüzleşip, geleceği kurtaracak planlamalar yapılmalıdır. Kısa vadede elde oynatabileceğin futbolcuları elinde tuman en doğrusudur. Erkan Kaş hariç bütün defans oyuncularını tutmak gerekir. Satacağın adamın yerini dolduramadığında, aldığın paranın sana hiçbir katkısı olamaz. Elinde tutmak daha mantıklı. Hadebe, Karim gibi futbolcuları zor bulursunuz. Orta saha ve forvet hattını kurgulamalısınız. Adem dışında bankonuz yok, Fofana, Kubilay, Ahmet, Mustafa, Zeki elde tutulabilir. Banko düşünmeseniz bile zaman zaman oynatılabilir. Özellikle üç tane santrafora ihtiyaç olduğunu, Tetteh’in gittiği kesinse. Kaleciler hariç ismini saymadıklarımı gönderin gitsin.

Keşke altyapıdan beş on oyuncuyu profesyonel takıma çıkarın diyebilseydim. İnşallah kurumsal olarak bir politika oluşturulursa buda ilerde söylenecektir. Sporcuyu seçerken genetik engeli olmayanı buldun mu? Postür olarak, psikolojik olarak, oyun zekası olarak avantajlı olanı bulup, iyi ve doğru eğitip, doğru antrene edip yeteneklerini en üst noktaya çıkarttığında, ona futbolcu olama yolunda fırsatlar tanıyıp, desteklediğinde neden futbolcu çıkarılmasın ki. Bunları bir arada bir insanda bulmak için futbol oynayan sayısını artırmak zorundasınız. Bunun yolu da tüm bölgeyi altyapınız gibi görmelisiniz. Futbola başlayan sayısını artırıp, diğer takımlar içinde potansiyel oluşturmalısınız.

Kendi potansiyeli olmadan paranın zoru ile lig atlamaya çalışan, Yeşilyurt Belediyespor’un harcadıkları boşa gitti. Oysa Altınordu süper ligi kovalıyor. 14-17 yaş beş yüz tane erkek öğrencinin gün boyu olduğu okullarda saha ve malzeme yok. Harcanan paralarla kaç tane sentetik futbol sahası yapılırdı bir düşünün. Ne zaman bizim belediyeler her okula salon ya da saha diye proje başlatacak, bu konuda çok umutsuzum.

BAL’da oynayacak kulüplerimizin hepsinin çekilmesi yerine, güçlerini birleştirip tek takımla profesyonel lige çıkmayı deneselerdi olmaz mıydı? Deme ki amaç Malatya’nın futboluna hizmet etmek değilmiş.

Esen kalın…