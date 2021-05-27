HESABINIZI İYİ YAPIN!

Yeni Malatyaspor kulübünde gözler 5 Haziran’daki mali kongreye çevrilmişken bir yandan da transfer görüşmelere devam ediyor. Başkan Adil Gevrek iç tranferde sözleşmesi biten oyuncularla yoluna devam etmediği gibi bir açıklama yapmadığını görüyoruz. Yeni Malatyaspor'da kiralık kontratı biten Tetteh'in Gaziantep kulübünün oyuncu ile ilgilendiği haberleri basına çıkmış ancak bu tranferi teyit edememiştik. Oyuncunun bonservisi ile ilgili Sparta Prag kulübü ile temas halinde olan Adil gevrek ilerleyen dönemlerde bir açıklama yapılmasını umut ediyoruz.Tetteh transferinin olmaması nedeniyle yerine alternatif olarak İngiltere 2. Lig ekibi Birstol City'de oynayan ve sözleşmesi gelecek ay sona erecek olan Senegalli Famara Diedhiou'yla görüşmelere başladı. Maaş konusunda pazarlıkların sürdüğü 28 yaşındaki santrfor, geçen sezon 45 karşılaşmada 10 gol, 1 asistle oynamıştı.

Yeni Malatyaspor Kulübü 2019 yılında Kaizer Chiefs takımından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Zimbabve'li oyuncu iki sezonda 60 maça çıkma başarısı gösterdi. Bu başarı uzun zamandır takip edilirken nihayet 1,5 milyon euro karşılığında mls takımlarından Houstuna tranfer oldu.Bu fiyatın Hadebe için çok az olduğunuda ifade etmek istiyoruz. Başkan Adil Gevrek 2018 ve 2019 yılından bugüne kadar düzenli olarak oyuncu satışından toplam 15 milyon euro civarında gelir elde etmiş oldu.

Bir transfer gelişmeside sol bek Karim Hafez’de bekliyoruz. İspanyol kulüplerin takibinde olan oyuncu İçin resmî teklifin yapılmasını bekliyoruz.

Sergen Yalçın dönemi sona erdikten sonra performansı düşen, İrfan Buz hocanın gelmesiyle yeniden eski formunu yakalayan Yeni Malatyaspor Kulübü ile sözleşmesi sona eren Fofana’ya Çaykur Rizespor ve Süper Lig’e yeni gelen Giresun Kulübü temaslarını sürdürürken İrfan hocanın bu oyuncunun ayrılığına sıcak baktığını biliyorum.

Gelişim Ligi U19 Liginde 18 puanla 12. Sırada bulunan Yeni Malatyasporlu oyuncularımız 5 galibiyet 3 beraberlik ve 5 yenilgi elde ettiler. Pazar günü Karagümrük takımını çok rahat geçen genç takımı Yeni Malatyaspor Kulübü yönetiminden sadece kulübün genel kaptanı Suat Tekin dışında başka bir yöneticinin izlemediğinide hatırlatalım. Altyapıya önem verilmediğinin altını birkez daha çizelim.

Mali kongre yaklaşırken başkan Adil Gevrek listesine yeni yöneticileri eklemenin hesaplarını yaparken divan kurulunun bu kongrede hesapların detaylı incelemesini bekliyoruz.