3 KİLO TATLIYLA MALATYASPORLU OLUNMAZ!

Yeni Malatyaspor ile yatıyoruz Yeni Malatyaspor ile kalkıyoruz.

Artık bu sene ne olacak, hepimiz için kafalarda soru işaretleri var. Küme düşme korkusu yaşayacakmıyız diye tabi bendede soru işaretleri var.

İrfan Buz takıma geldikten sonra futbolcularla yaptıkları ortada.

Adil Gevrek, şu bir gerçek sen bu takımı çok sevdiğinden değil, bu takımdan servetine servet kattığın için ayrılmıyorsun. Benim davam her daim arma takımdır şahıslar gelip geçicidir.

Adil Gevrek bir kamuoyu yoklaması yaptı, baktıki herkes İrfan Buz ile yola devam edilmesi yönünde görüş belirtti, hemen anlaşma sağladı.

Sosyal medyalarda Adil Gevrek’in sosyal medya trolleri türemiş, şakşakçıları yanıcıları hiç bir söz hakkı olmamasına rağmen boş beleş kulüp adına başkan adına yorumlar yapıyor.

Kardeşim size sormazlar mı? ‘Etiniz ne budunuz ne’ oturun oturduğunuzda yerde ama şunuda akıllarda düşünmeden geçemeyeceğim, acaba Adil Gevrek bunlara çanak mı tutuyor?

Utanmaz arlanmaz haya maya kalmamış saygısız kişiler çoğalmaya başlamış. Adil’i sevmek ayrı bir olay yanlışı savunmak ayrı bir olay.

Kötü giden bir yönetim şeklini alkışlamakta en büyük hainliktir.

İdman sahasını bilmeyen, Malatyaspor kravatı takan, tişört giyen ‘ben konuşurum, siz konuşamassınız’ diyen tırtıkçılar menajerlik yapmaya başlamış. Herkes işini yapsın, bu takımı Adil Gevrek çıkarttı, Adil Gevrek düşürsün mantığını kafanızdan silin.

Şimdi Malatyaspor’da başkanlık yapmış kalecilik yapmış cebinden servetini harcamış bir Vedat Erdoğan başkanım var.

Dev adam naif kibar bir insana iftira atan adamın ismini ağzıma almayacağım. Bana yaz yazmaya devam et sorun yok, çünkü seni bundan 9 ay önce bir köşe yazım vardı. Onun yarası acısı varki hala kuduruyorsun çatlayacaksın.

Bizim üzerimizden reklam yapmaya çalışan, sahte facebook hesabı üzerinden, Malatyaspor resimlerini profil resimi yaparak alçalan o kişi kendisini çok iyi biliyor.

Ama bizim arkadaşların hatası sana cevap vermesi, çünkü sen herkesi mahkemeye vererek, avukatlık parasını ver deyip bu işi meslek haline getirmişsin.

Demezlermi ey trol yancı şakşakçı, pandemi var millet evine ekmek zor götürüyor ama sizler başkandan yöneticiler üzerinden kurduğunuz derneklerden yolunuzu çiddi şekilde buluyorsunuz. Doymadınız mı hala yeter yeter bişey kalmadı.

Bak kulüp 2 milyon için araçlarını sattı. O zaman neredeydi bu MASTÖB ve Madef ?

Prokolde, Valinin, vekillerin yanında oturmayı çok iyi biliyorsunuz.

Birazcık gururunuz varsa benide mahkemeye vermezsiniz yazıklar olsun.

Yok 21 kişiyi mahkemeye vermişlerde bilmem neyde bu devlet kimin ne yaptığını iyi biliyor. Rahat olun siz trolcüler yancılar, tırtıkçılar, otellere gidip 3 kilo tatlı almayla Malatyaspor’un sahibi zanneden şakşakçılar şunu kafanıza sokun; Adil Gevrek gittiğinde ne iş yapacaksınız?

Kim gelirse gelsin, bu tesislerin alttan tutun üste kadar prizlerine kadar değiştirecek bundandır emin olun şakşakçılar.

Yemeden içmeden Malatya güncel sayfasını sabahlara kadar gizli hesaplarla takip edip başka sayfada yorum yapıp orada işi bittimi güncel sayfasına dönen şakşakçılar sizleride unutmadım.

‘Bu takım düştü düşecek’, diyen şahsiyetler sizleride unutmadım. Rahat olun sizede selam olsun.

Şunu kafanıza sokun. Mikail Ökke, ev satar, araba satar, ama hiç bir zaman adam satmaz. Çünkü o sözlüğünde yoktur.

Kimin bir derdi karın ağrısı varsa klavye başında sallayarak değil, adam gibi arar, yüzüne söyler… Sizlerin telefonlarda yediğiniz küfürlerin haddi hesabı yoktur. Sanırım ama çok geniş ve rahat olduğunuz için farketmiyor.

Geçen bizim sayfada doğruların konuşulduğu Malatya güncel sayfasında, Malatyamızın değerleri Nusret Öncü, Bülent Mutlu ve Erdal Ulak abilerimin canlı yayını izlerken anlattıklarını duyunca demekki biz doğru yoldayız dedim.

Nerede o Adil Gevrek’in yalakaları, neden bir cevap veremediniz? Gerçekleri doğruları konuştukları, için sonsuz teşekkürler. Çünkü Nusret Öncü’nün, Bülent Mutlu’nun ve Erdal Ulak’ın bir çıkar menfaatlerinin olmadığını biliyorum. Cesurca aslanlar gibi konuştular, takdire şayan helal olsun tırtıkçılar neden cevap veremediniz?

Herkes işini yapsın. Yalakalık yaparak, takıma zarar veriyorsunuz. Onlar zaten toplasanız 50 kişiyi geçmez onlarıda herkes biliyor.

Önümüzdeki hafta mali kongre var. MASTÖB, MADEF İstanbul’dan Ankara’dan gelip el kaldırıp, el indirip giderler. Hesaplar kılıfına uydurulmuştur. Kesin salona kendi adamlarını alırlar. Zaten oradaki delegeleri görünce sadece gülüyorum.

Malatya Futbolunu tarihini bilmeyenler hepsi orada Maşallah!

Haftaya yazımda kim kime peşkeş çekti onları yazacağım

Saygılarımla