UZAKTAN EĞİTİMDE ÇOCUKLARI ZİNDE TUTMAK...

Uzaktan eğitimde çocukları zinde tutmak için faydalı ipuçları

Çocuklarınıza sorular sorun,geçen yıl onları motive eden şeyler, bu dönem geçerli olmayabilir.

Onlara sorular sorun ,

Nasıl hissettiğini,neyi başarmak istediğini,bu süreci nasıl ele aldıklarını ve onlara nasıl destek olabileceğinizi sorun.

Sorumluluk duygusu aşılayın.

Çocuklara yalnız olmadıklarını hatırlatır ve çalışmak için gerçek bir neden verir.

Örnek olun,

Bu süreçte enerjinizde dalgalanmalar olacak,çocuğa karşı tutumunuzda olumlu olun.

Bir program oluşturun.

Bir programa bağlı kalmak ,çocukların çalışmaya devam etmeleri için ihtiyaç duyulan sürekliliği sağlar.

Özel günler planlayın.

Zoom üzerinden sanal kutlamalar , yarışmalar veya evde film gecesi düzenleyebilirsiniz.

Çocukları ödüller ile motive edin. Onlara ödülü kazanmayı hak ettiklerini hissettirin.

Doğal bir yol izleyerek , onların derste öğrendiklerini geliştirin ve genişletin.

Günü bölümlere ayırın.

Günü planlayın ve ona uygun program yapın.

Sorumlulukları paylaşın .

Her acıktığında “bana yemek getir”derse.

Her suladığında “bana su getir “ derse,

Her canı istediğinde “bana süt getir “derse .

GETİRMEYİN!

Çünkü o çocuk büyüdüğünde sizi bir emir kulu olarak kullanmaktan haz duyacak,kendi sorumluluklarını size yüklemek isteyecektir.

Unutmayın

Bir kral yetiştirirseniz ,kölesi olursunuz !