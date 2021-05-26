MALATYA ZAMLARI

Malatya adeta zam şehrine döndü.

Kış mevsimi geçip ilkbahar geçip yaz mevsimine girdiğimiz şu günlerde bile taze sebze meyve dediğimiz yiyeceklerimiz o kadar pahalılar ki…

Kışın seralarda yetiştirilen sebzeler ile bu şu günlerde gene seralarda yetiştirilerek ilimize taşınarak getirilen sebze fiyatlarında hemen hemen hiç fark yok.

Kışın domates salatalık fiyatı neyse bu günde hâlâ aynı.

Sadece biber fiyatı yarıyarıya düştü o kadar.

Büyük marketlerden küçük bakkallara…

Semt pazarlarından sebze halindeki satış yerlerine kadar nereye giderseniz gidin hepsi sözleşmiş gibi!

Yada aynı nokta dan çıktıkları belli olan zamlarla fiyatlar bir türlü düşmüyor.

Hâlâ üç beş ay önceki fiyatlar dan tüketiliyor sebze ve meyveler.

Ne soran var ne ilgilenen.

Halk isyan ediyor, duyan yok!

Alsa bir türlü almasa bir tülü.

İhtiyaç tan alınıyor.

“Serbest piyasa ekonomisi” adı altında adamlar güney illerinden getirdikleri sebze veya meyveleri diledikleri fiyattan satıyor.

Halk mecbur olduğu için alıyor ama beddua ede ede alıyor.

“Haram olsun fazlası” diyor.

Gerçi, haramı helalı arayan kalmadı artık.

Para gelsidne nerden nasıl gelrise gelsin düşüncesi hakim oldu yaşamımıza.

Vurgunu vuyuran vuruyor.

Diledikleri fiyattan satıyorlar.

Şu son günlerde semt pazarlarında birazcık, bir iki lira fiyat aşağı indi o kadar.

Bir gizli el sebze veya meyvelerdeki fiyatları bilerek yüksek tutuyor ve çok para kazanıyorlar.

Belli ki Malatya’yı bu konuda ele geçirimiş olan kimi aracılar veya ürünü getirenler diledikleri fiyattan satmaya devam ediyorlar.

Fiyatlar fahiş.

Zamlar devam ediyor.

Halkın şikâyetlerine kulak kabartan yok.

Neymiş efendim “Serbest piyasa koşulları “imiş.

Bu uygulama tam da bize göre !

Vicdanlar sızlamıyor.

“Alan alsın, almayan almasın” diyorlar adeta.

Millet almasa fiyatlar düşer mi?

Düşürmezler.

Çok kazanmaya alışmış olanlar halkın protesto maksadıyla bir hafta ürün almazsa ikinci hafta tıpış tıpış gidip alacağını bildiği için onlara birşey olamz.

O nedenle diledikleri fiyattan alıp getirmeye, satmaya devam ediyorlar.

Allah bu millete yardım etsin.

Vicdanı rahatsız olmayanlara ne yaparsanız fayda etmez. Siz istediğiniz kadar beddua edin “haram olsun” deyin ,adam buna inanmıyor ki…

Yalnız, şunu söyleyerek biraz rahatlıyor gibi:

“Bizi aldatan bizden değildir” hadis.