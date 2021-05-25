PANDEMİ VE BELEDİYELER!

Malatya amatör spor kulüpleri her zamankinden daha fazla üvey evlat muamelesi görüyor. Başta Büyükşehir olmak üzere ilçe belediye başkanlarının her ne hikmetse amatör takımları yok saymaları gerçekten düşündürücü.

Ülkemizin tüm belediyeleri amatör spor kulüplerine nakdi ve malzeme yardımı yaparken bizim belediyelerin neden bu kadar duyarsız olmaları düşündürücü değil mi?

Sadece amaçları gençlere spor yaptırmak ve uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamaya lokomotif olan spor kulüpleri gerçekten zor durumdalar.

Bazı kulüplerimiz takımları çalıştıran ve cüzi ücretler ile çalışan antrenörlerine tek kuruş destek vermeyi bir tarafa bırakın iş merkezlerinde atıl durumda olan soyunma odaları ve kulüp merkezlerinin kiralarını dahi vermemenin sıkıntısını çekiyorlar.

Ülkenin diğer belediyelerinin verdikleri destekleri görmezden gelen bu anlayış Amatör kulüp yöneticilerini ziyadesi ile üzmektedir.

Sadece gönül bağı olan bu gönüllü insanlara belediyelerin destek vermesi aslında belediyelerin işini daha da kolaylaştırır.

Belediyelerin asli olan gençler ve çocuklar ile alakalı çalışmaları yapan bu gönüllü ve Amatör spor sevdalısı insanları bu işlerden uzak tutmamak adına mutlaka belediyelerin spor kulüplerine yasal çerçevede nakdi ve malzeme desteği yapması elzemdir.

Aslında geriye gittiğimizde geçmiş yıllarda Amatör kulüplere belediyelerin yaptığı destekleri de özlüyoruz.

Temennim aynı duyarlılığın şimdiki belediye başkanlarımızın göstermesidir.