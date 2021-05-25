Çok gerildik…

Kimin en zaman nerede nasıl hareket ettiğini neler söylediklerini neler vaat ettiğini gördükçe, duydukça, öğrendikçe gerilimimiz artıyor.

Sedat Peker isimli mafya babası ortalığı öyle bir gerdi ki…

Muhalefet onun açıklamalarına veya anlattıklarına öyle sarıldı ki sanki dersin horoz şekeri bulmuş çocuklar gibi hemen yapıştılar olaya.

Hani, işin özünde sözde İçişleri Bakanıyla Erdoğan’ı, dolayısıyla iktidarı yıpratacaklar ya…

Oysa anında Bakan S.Soylu hemen yargıya taşıdı olayı.

Muhalifler yalan, dolan, iftira demeden Erdoğan aleyhinde olacak hemen her şeye sarılıyorlar…

Tabi bu olaylar sadece İktidar üzerine oluyor.

Muhalefet zevkten dört köşe.

Saldırıyorlar.

Gerginlik hat safhada.

* * * *

Kılıçdaroğlu’nun seçimde Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı sürekli tartışılıyor.

O da bir “olurum” diyor bir “bakalım” diyor bir “belki” diyor.

Kararsızların adayı yok.

Muharrem ince CHP’yi sallamaya daha başlamadı.

CHP den gidenler ayaklarını sürüdükleri için CHP den çok vekil Muharrem inceye gidecek.

Bu kesin.

Özellikle sahil kesimi ve Trakya kesimi vekilleri Memleket Hareketi Partisine gidecekler.

CHP, Kılıçdaroğlu ile göreceği en mutlu zamanlarını yerel seçimler ile ancak bu kadar görürdü.

Ancak CHP den milletvekillerinin İncenin partisine kaymalarını engelleyemeyecekler.

O nedenle Kılıçdaroğlu ve yakın ekibi belli etmeseler de çok ama çok gerginler.

Erken seçimde ısrar etmelerindeki sebeplerden biri de İnce’ye gidecek vekillerin önünü keserek kendilerinde kalacak adayları belirleyerek seçime gitmek.

* * * *

Battalgazi Belediyesi Şehit Fevzi mahallesinde Kentsel Dönüşüm adıyla belli bir parselde konutlar yapmaya başlayacakmış.

Açıklamayı Başkan O.Güder yaptı.

Başkan tüm Basın-Medyayı çağırarak daha detaylı olarak ve bastırılan broşürler ile ve çizimler ile slayt gösterileri ile yapılacak binaları gösterseydi çok daha iyi olurdu.

Tv haberlerine konu olacak kadar bir kaç dakikalık anlatım ve gösterimler ile Kentsel Dönüşüm tanıtımı, anlatımı yetersiz kalır, kaldı da.

Çünkü daha detaylı bilgiler ve anlatımlar gerekli Kentsel Dönüşümler için.

“Evler yapacağız” demekle iş bitmiyor.

O nedenle ben gerginim.