GÜÇLÜ BİR YAPI ŞART

Süper Lig’de dördüncü sezonunu geride bırakan Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunda olduğu gibi 2020-2021 sezonunda da sıkıntılı bir süreç geçirdi. 12 maç üst üste maç kazanamayan sarı siyahlı takım, teknik direktör İrfan Buz’un saha kenarındaki hırsı, takım kaptanı Adem Büyük’ün ise saha içerisindeki çalışkanlığıyla Süper Lig’de ‘yola devam’ dedi.

Yeni Malatyaspor’da Adil Gevrek başkanlığında oluşan ilk sivil yönetim üst üste koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirirken, geride kalan son iki sezonda hedeflerini oldukça uzağında kaldı. Yaklaşık 7 yıllık süreçte takımı 2.Lig’den TFF 1.Lig’e, ardından TFF 1.Lig’den Süper Lig’e taşıyan yönetim, takımın Avrupa kupasına katılmasında da önemli bir rol oynadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin büyük desteği Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerinin de destekleriyle ekonomik anlamda bir nebze rahat nefes alan Yeni Malatyaspor, son iki sezon ise hedeflerini gerçekleştiremedi.

2019-2020 sezonunun ilk yarısında bu sezon Beşiktaş’ı şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın ile ‘başarısızsın’ diyerek, yollarını ayıran ve yanlış hoca tercihleri sonrası takımı küme düşüren yönetim, yeni sezonda aynı hataları tekrarlamama sözü verse de beklenildiği gibi olmadı.

Teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını geç ayıran dolayısıyla da yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun kampa geç katılmasına neden olan yönetim, doğru ve alternatifli bir kadro oluşturamazken, takımın en iyilerinden olan Cueva’yla da yollarını anlamsız bir şekilde ayırdı.

Aslında Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi. Cueva’yı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun isteğiyle kadro dışı bırakan yönetim, aradaki sorunları halledemedi. Sonrasında da önce Cueva, ardından da Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Gelinen süreçte çok cüzi bir miktarla kadrosuna kattığı çok yönlü Youssuf’u Başakşehir’e bana göre düşük bir bonservis ücretiyle gönderen sarı siyahlılar, yerine aldığı oyunculardan da tam anlamıyla faydalanamadı. Hamzaoğlu’nun ilk maçta görev verdiği Stephen Mallan’ı daha sonra anlamsız bir şekilde kızağa çekmesi akıllara durgunluk verirken; kanatlarda Umut ve Kubilay ısrarı, bunun yanında da orijinal forvet oyuncusu Tetteh’i de kanat gibi oynatması tepkilere neden oldu.

Umut ve Kubilay hedef haline gelirken, Tetteh’teki mutsuzluk ve form düşüklüğüne bir de Acquah eklenince olanlar oldu.

Yanlış oyuncu tercihleri, alternatifsiz kadro takımın kötü sonuçlar almasına neden oldu ancak bu takım yine de ilk yarıda 27 puan topladı.

Yönetim, Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımı TFF 1.Lig’den Süper Lig’e çıkaran İrfan Buz’u kurtarıcı olarak getirdi. Geçen sezon nasıl yanlış bir karar alındıysa, yönetim bu kez doğru bir karara imza attı. Hırsıyla takıma büyük katkı sağlayan Buz, takımı kümede tutmayı başardı.

Sezon öyle ya da böyle tamamlandı. 2019-2020 sezonunda küme düşen sarı siyahlılar, 2020-2021 sezonunu da sıkıntılı bir şekilde de olsa kümede kalarak noktalamış oldu. Ancak yönetimin kümede kalmayı başarı olarak görmemesi lazım. Her ne kadar Yeni Malatyaspor’un kümede kalması ve Süper Lig’de yoluna devam etmesi önemliyse, kadrosunu güçlendirmesi de o kadar önemli. Yönetimin, geride kalan sezonki hatayı tekrarlamaması için güçlü bir yapı oluşturması gerekiyor.