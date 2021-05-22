Dijital Bir Beyin “ Yapay Zeka”

Milenyum çağında yani bundan 20 yıl önce henüz hayatımızda Facebook, Twiter, Instagram gibi sosyal mecralar yokken şimdilerde artık yapay zekâdan bahsediyoruz. Her yıl yeni bir teknoloji hayatımıza giriyor. Yaşamımız teknolojinin son sürümlerine göre bir nevi şekilleniyor. İşte bunlardan bir tanesi de ‘Yapay Zekâ’ konusu.

Peki, hayatımızı değiştiren ve aynı zamanda dönüştüren bu oluşum nedir?

Kısaca anlatacak olursak yapay zekâ için ‘dijital bir beyin’ tanımlaması yapabiliriz. Eskiden bilim kurgu romanlarında karşılaştığımız bu dijital beyin oluşumu son zamanlarda artık nesnel şekilde görülebilir oldu. Şöyle ki, telefonumuzdaki bir uygulama sayesinde henüz yola çıkmadan trafiğin son durumunu kontrol edip alternatif yollardan gideceğimiz yere daha kısa sürede varabiliriz. Böylelikle hem zamandan tasarruf etmiş hem de trafik stresinden kurtulmuş oluruz. Aynı zamanda yakıt tasarrufu da sağlamış oluruz. İnsanlarda bu denli olumlu etki bırakan teknolojinin adıdır yapay zekâ. Her ne kadar basit uygulama olarak görülse de aslında telefondaki görünmeyen bir beyindir. Üstün bir yazılımdan bahsetmek mümkündür. Hatta bunun gibi uygulamalar size dijital asistan hizmeti dahi sunar. Önceden telefonunuzda kaydedeceğiniz bilgiler sizin planladığınız zamanda hatırlatma olarak karşınıza çıkar. Yani artık ‘Bugün ne yapacaktım, toplantım kaçtaydı? gibi soruları düşünmek zorunda kalmazsınız.

Yapay zekâ telefon teknolojisiyle yetinmeyip yaşamımızın her anına değiniyor. Bindiğimiz arabalardan iş yerinde kullandığımız araçlara kadar birçok değişikliği beraberinde getiriyor. Bugün artık elektrikle çalışan araçlardan şoförsüz taksilere kadar birçok değişiklik var hayatımızda. Bizler filmlerde olur sandığımız uçan taksi görselini artık otomotiv sektöründe üretimde görüyoruz. Yine bu üretim faaliyetinde de insan iş gücü yerine robot teknolojisini görüyoruz. Artık endüstride çalışan bazında düşünüldüğünde robotların ya da işe uygun yazılımlı iş makinelerinin geniş yer tuttuğunu görüyoruz. Bu durum işi veren açısında düşünüldüğünde hem maddi hem de zaman anlamında artı olarak değerlendiriliyor. İş yerinde pek çok işi yapay zekâ üstleniyor. Bu yadsınmayacak ölçüde iş yerine katkı sağlıyor.

Sanayi faaliyetinin yapay zekâ yani dijital beyin tarafından yürütülmesi ilerleyen zaman dilimlerinde uzmanların söylemine göre küresel ekonomide de büyük etki yaratacak. Bugün dünya devi olarak atfedilen ülkelere bakıldığında hepsinde de ileri düzey yapay zekâ kullanımının olduğu görülüyor. Ülkeler artık yatırımlarını bu teknolojiye yönlendirip ve ciddi kazançlar elde ediyor. Her ne kadar bazı kullanıcı kesimlerine göre yapay zekâ teknolojisi insanın kendi doğasına yabancılaşması olarak değerlendirilse de olay böyle değil. Tüm güç kaynaklarında; ekonomi, eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim vs. de yapay zekâ tercih edilmedikçe ve bu yönde çalışılmadıkça kayda değer bir ilerlemeden söz etmek mümkün değil. Uzmanlar tarafından değerli bir yatırım aracı olarak görülen bu yapı sanıldığı gibi yaşamı ele geçiren değil yaşamı kolaylaştıran bir teknoloji ürünü.