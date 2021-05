İNANALIM MI?

İP Genel Başkanı M.Akşener’in ile konuşmak isteyen Rizeli kadına sırtını dönüp gitmesi ile birlikte Erdoğan’ı İsrail kasabı Netenyahu’ya benzetmesi ortalığı karıştırdı...

Hem yakışıksız bir benzetme yapacaksın hem kalkıp iki gün sonra Erdoğan’ın memleketine, Rize’ye gideceksin!

İnanılacak gibi değil.

Öküzün altında buzağı aramıyoruz ama bu olacak şey mi?

Rizelilerin hemşerileri olan Erdoğan’a sahip çıkacaklarını yılların siyasetçisi olarak nasıl tahmin edemezsiniz?

Etmeli ve geri adım atılmalıydı.

Zira, ya o çirkin benzetmeyi yapmayacaktınız yada bir iki ay öncesin den ayarladığınız Rize gezisini şimdilik erteleyecektiniz.

Şimdi, hiç onu bunu suçlayarak meydana gelen olaylar nedeniyle halkı veya partilileri suçlamayın.

Yok orgazine edilmiş miş yok önceden hesaplanmış mış yok provakasyon hazırlığı yapılmış mış…

Geçin bunları...

Hem Erdoğan’a en çirkin benzetmeyi yapacaksınız hem de hiçbir şey dememiş gibi kalkıp Rize’ye gideceksiniz!

Komplo var mı burada?

Varsa komployu kim hazırlamıştır?

Kimler komployu organize etmiştir?

Komplo olduğuna inanalım mı?

* * * *

Kılıçdaroğlu iki gün önce “iktidara geldiğimizde ülkeyi altı ayda düzlüğe çıkarırız” dedi!

Nasıl?

Ellerin de sihirli bir değnek var da ülkenin üzerin de şöyle bir gezdirecek…

Pahalılık bir anda bitecek…

İşsizlik bir anda sıfıra inecek…

Esat ile tekrar kanka olunacak…

Pkk silah bırakacak, terör elebaşları “biz ettik siz etmeyin” diyecek…

ABD pyd ye silah yollamaktan vazgeçecek…

ABD bir gece ansızın Suriye den çekilecek…

Yunanistan “canım Türkiyem” deyip gelip bizi kucaklayacak…

Dolar, Euro Millet ittifakı iktidar olur olmaz ilk iki ay da hemen bir liraya düşecek…

Altın değer kaybedecek, gramı on liraya inecek…

Üretim bir anda artacak…

Yağmurlar, karlar yağacak, tarlalar sulanacak, barajlar su dolacak…

S-400 devre dışı bırakılacak…

ABD “dostluğunu” gösterecek bizi tehdit etmeyecek…

Falan filan…

Altı ayda Türkiye düzlüğe çıkacak!

Oh oh oh, ne iyi ne iyi…

Yarın seçim olsa oy’um Millet İttifakına…

Pekiiiiii, ya altı ayda bunlar olmaz da benzin kuyrukları ortaya çıkar, enflasyon kat be kat artar, üretim her sahada sıfırlar, sabit gelirliler perişan olursaaaa…

Tıpkı 1978 yılındaki Ecevit dönemi gibi herşey için kuyruklar başlarsaaaaa……..