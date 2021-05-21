TÜZÜK DELİNDİ!

Yeni Malatyaspor tüzük mucidi yaptığı tüzük ile kulübün borçlanmayacağını, şayet kulüp bütçeyi aşarsa borcun kulüp başkanı ve yönetimi kurulu tarafında ödeneceğini ballandıra ballandıra kongrede insanların gözünün içine bakarak böbürlenerek anlatmıştı.

Ne oldu? Tüzük gereği hani kulüp borçlanmayacaktı? Malatya halkının nasıl olsa kandırmak çok kolay.

Sonrasında ne oldu. Önce kulübün divan kurulu onursal başkanı kaçtı. Sonra tüzüğün mucidi kaçtı.

Şimdi ne olacak kulübün dünya kadar borcu var. Bu borcun yapılmasına müsaade edenler mi suçlu, yoksa olağan üstü genel kurullarda tüzüğün delinmesine müsaade edilen maddelerden dolayı kulp şayet istenildiği taktirde genel kuruş delegeleri tarafında mevcut yönetime borçlanma yetkisi verebilir.

Maddesi ile gayet güzel tereyağında kıl çeker gibi allandıra ballandıra anlatıldığı gibi sağlam tüzüğü hem de tüzüğün mucidinin divan başkanlığı yaptığı genel kurulda mevcut başkan Adil Gevrek yönetiminin borçlanma için genel kurlunun sözüm ona delegeleri tarafında borçlanma yetkisi verildi.

Ve sonrasında sayın tüzük mucidine hani kulüp borçlanmayacaktı. Borçları kulp başkanı ve yöneticiler kapatacaklardı.

Ne oldu da kulüp bugün yüzü milyon borç altında. Şimdi ne yapmak lazım sayın vekiller ve belediye başkanlarına sesleniyorum.

Yapılacak ilk olağan üstü genel kurulda delinmiş olan tüzüğün yeniden dizayn edilip yeni maddeler eklenerek kulüp başkanları ve yönetim kurulları genel kurul delegelerin oyları ile borçlanamaz maddesi konulması lazım.

İlave olarak kesinlikle Kulüp borçlanmaz ve borçların kulp gelirlerini aşmayacak şekilde tüzüğe eklenmesi lazım.

Yoksa isiz istediğiniz kadar dünyanın en sağlam Tüzüğünü yaptık kimse kulübü borçlandıramaz derseniz kimseye samimi gelmez.

Şimdi yaptığınız hatadan bir an önce dönün. Şayet mevcut başkan devam edecek ise yeni yapılacak tüzük gereği zaten kulübü borçlandıramaz.

Şayet yeni bir başkan ve yönetim gelecek ise onlarında hesaplarını iyi yapıp altında kalkacakları bir bütçeleri yok ise onlarında direk oyarmış olunacak.

Artık sızlanmanın ve ağlamanın gereği yok. Bir an önce tertemiz bir sayfa ile yeni ve kulübü ipotek altına almayacak bir tüzük yapılmalı.

Şayet aksi olursa kulübün geleceği hiç ama hiç sağlıklı değil her kesim bunu böyle bile. Benden tekrardan hatırlatması.