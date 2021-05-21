YENİ SEZONDA NE DEĞİŞECEK?

Süper Lig’de sezon geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Kümede kalarak yeni sezonda ligde mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor’u tebrik ediyorum.

Olağandışı bir sezonda yoğun maç trafiğinde yüreğini ortaya koyan sarı kırmızılı futbolcuları kutluyorum.

Tabii o şanlı formayı sırtında taşıyarak hakkıyla parasını alan oyunculara ayrı parantez açmak istiyorum.

Yerli veya yabancı ayrımı yapmadan onlara sadece terinin son damlasına kadar mücadele veren oyuncu grubu demek istiyorum.

İsimlerini vermeye gerek yok, zaten aldıkları süre oranlarına baktığımızda herkes kim olduklarını görür.

Ancak kaptan Adem Büyük’ün ismini vermeden geçmek istemiyorum. Yeni Malatyaspor’dan gidişi nasıl ses getirdiyse, gelişi de ayrı ses getirmişti.

Giderken yeni takımının taraftarları olumsuz birçok yorumda bulunmuş, faydalı olabileceği konusunda bombardımana tutulmuştu.

Tecrübeli futbolcu bu eleştirilere performansıyla cevap vermiş, haksız eleştiriler karşısında onuruyla mücadele etmişti.

Adem Malatyaspor’a gelirken de bir çok kişi tarafından istenmemişti. Faydalı olacağı düşünülmeyen Adem Büyük, attığı gollerle sarı kırmızılı takımı ligde tutmayı başardı.

Sadece saha içinde değil, saha dışında da sorumluluk alan kaptan futbolcu arkadaşlarını karşısına alma pahasına birliği beraberliği sağlayan isim oldu.

Bir Malatyalının yapması gerektiği gibi tıpkı bir Malatyalı gibi davranarak kötü günde bedenini taşın altına koydu.

Sezon bittiği için bazı şeyleri şimdi rahat şekilde konuşabiliyoruz.

Sonuçta güvenirliğini kaybeden bir yönetime karşı futbolcu grubunu bir arada tutabilmek ‘Büyük’ deneyim ister.

Yönetim demişken; sahi ne oldu Mayıs ayını geride bırakmaya hazırlanırken ne oldu bu mali kongre kararı?

Yönetim, yine aceleye getirip veya milleti kanser edip öyle mi adım atacak çok merak ediyorum?

Yeni sezon 13 Ağustos’ta başlayacakken, takım muhtemelen temmuz ayı başında Malatya’da toplanacakken, ne ara mali kongre kararı alıp, yapılacaksa seçimli olağan üstü kongreye gidilecek?

Şuan ki sessizlik ‘Nasıl olsa bir yıl daha yasal olarak yönetimdeyiz’ rahatlığı mı?

Bu düşünce milletin aklıyla alay etmektir.

Bugüne kadar hiç bir önlem almayanlar Allah’a emanet yeni bir sezona daha talip olacaksa vay Yeni Malatyaspor’un haline!

Bu sezon maçların seyircisiz oynanmasını avantaj bilenler sakın şunu unutmasın.

Eğer hayat normale döner ve tribünler açılırsa yeni sezonda bu kadar şanslı olmaya bilirsin…