TAT VERMİYOR!

Türlü türlü ayak oyunlarına, beceriksiz yönetimin hatalarına, dost görünen düşmanlara ve yalakalara rağmen bu takım çatır çatır ligde kalmayı alnının teriyle hak etti.

İmparator İrfan Buz ve ekibi göreve geldiğinde kimse bu takımın ligde kalacağına kanaat getirmemişti.

Hamzaoğlu’ndan sonraki 3 maçlık periyotta iyice enkaz yığınına dönen sarı kırmızılı takımı toparlamak her baba yiğidin harcı değildi.

O yüzden kimse başarının üzerine yatmaya kalkmasın. Hele geçen sezondan buyana görevini başarısız şekilde sürdüren yönetim asla kendisini kandırmasın.

Futbolcuların yüreğiyle savaşmasına ortam sağlayan, motive eden başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere kim varsa asıl teşekkürü onlar hak ediyor.

Haftalarca hesaplarına paraları yatmayan oyuncu gurubuna ödeme yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan gibi bir başkan eğer devreye girmeseydi şuan farklı şeyler konuşuyor olabilirdik.

Ne demiştik, sezon bitene kadar susacak sükûneti sağlayacağız.

Sezon bittiğine göre artık doğruları yazmaya konuşmaya başlayabiliriz.

Hayır bu kulüp ne zaman kamu malı olmaktan çıktıda birkaç kişinin malı haline geldi?

Diyorsunuz ki; birileri para versin, ben başkanlık yapayım.

Diyorsunuz ki; kimse başkan adayı olamaz, ben başkanlık yapayım.

Diyorsunuz ki; Adil Gevrek ve ekibi başarılı, başka kimse gelirse kulübü talan eder.

Soruyorum size ortada mal mı kaldı talan edilecek!

Yıllardır talan edilmedik ne kaldı? Allah’tan kulüp adına satabilecekleri futbolcular dışında başka bir şeyleri yok, yoksa onu da paraya çevirirlerdi.

Sivas’ı, Kayseri’si, Erzurum’u çatır çatır geleceğe yatırım yaparken bu kulüp yıllardır tek bir çivi çakabildi mi?

Beceriksiz bir yönetim anlayışı yüzünden abilik yapması gerekirken, şehrin şımarık çocuğu haline geldi.

3-5 ay önce bir sponsorluk anlaşması yaptılar, komik ücretler karşılığında takımın adının önüne reklam aldılar.

Soruyorum size; zengin iş adamlarıyla bilinen Malatya markasının ismi bu kadar mı basitleştirilir!

Neden saygı değer iş adamları bu kulübe yaklaşmıyor? Hiç düşündünüz mü?

Cevabını çok iyi biliyorsunuz. Yönetimi sevip sevmedikleri yüzünden değil…

Bu takım hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Bunu aklınıza yerleştirin.

Hele bir aracınızı yol kenarına çekin usta bir kaptan mutlaka çıkar.

Eğer hala yeni sezonda yönetime aday olmayı hayal ediyorsanız bir kez daha düşünün derim.

Taşıma suyla değirmen dönmez. Bu anlamda milletin sözcüsü olan, seçilmişleri şehrin ileri gelenlerini üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyorum.

Artık pilav soğudu tat vermiyor!

Ha bir iki cümlede yönetime söylemek gerek. Sözleşmesi sona erecek olan imparator İrfan Buz ile derhal sözleşme uzatılmalı. Aklından başka hoca geçirme şakın bu memleket bu sefer sana teneke takar.

Bak Adil Gevrek ismin adil ve adil ol. Yok Erol Bulut, yok Çağdaş isimlerini ortaya sen attırıyorsun. Çünkü İstanbul’da sana çanak tutan grup var ve senin ağzından bu paylaşımları yapıyor. Algı yapıp millet ne diyor diye düşüncelerine girme sakın. O kadar hata yaptınız ki; size alkış tutan grupları zaten biliyoruz.

Ama sen onlara yutturabilirsin. Biz armayı sevenlere yutturamazsın. İrfan Buz seni adam sehpasında aldı.

Bunu da tüm cümle alem biliyor.