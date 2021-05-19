CEZALARDAN DERS ÇIKARIN!

İyi, kötü bir sezonun daha sonuna geldik. Bu sezonda yaşadıklarımız geçen sezonu aratmadı. Son maçlara kadar küme düşmemek için rakiplerden puanlar alarak stres dolu karşılaşmalar oynadık.

Stadyuma alınan taraftarlar sayesinde kulübe kesilen cezalar katmerli olarak yansıdı. Yöneticilerin eş dost ve yakınları tribünlere alınmaya sokağa çıkma uygulamasına rağmen devam etti.

Protokolde bulunan makam mevki sahipleri tıraş oldukları berberleri localara alarak maç izlemelerini sağladı.

Onlarca ceza almamıza rağmen bu vurdumduymazlığa Malatyaspor yöneticileri sessiz kaldılar.

Ankaragücü, Kayserispor ve Hatayspor karşılaşmasına alınan taraftarlar maske mesafe kurallarını hiçe sayarak kulübün 600 bin TL’ye yakın para cezası almasına neden oldu.

Bu rakam geçen sezon Türkiye Futbol Federasyonu’nun kestiği cezalar ile milyon liraları buldu.

Kulüp içinde bunlar yaşanırken TFF gelişim liginde mücadele eden U19 Malatyaspor takımının başarılı grafiğini izledik. Sentetik sahada antrenmanlarını sürdüren futbolcular hocaların talimatlarını ve taktiklerini harfiyen sahaya yansıttıkları için rakiplerine üstünlük kurarak galip ayrıldılar.

U19 karşılaşma sonuçlarını resmi sayfa Kayserispor maçından sonra bir daha paylaşmadı. Sadece Malatya’da oynanan Çaykur Rizespor maçı Yeni Malatyaspor TV’den canlı yayınlandı.

Mayıs ayı sonunda mali kongre yapılacak ve ardından olağanüstü kongre tarihinin belli olması bekleniliyor.

Başkan Adil Gevrek yönetim içinde değişikliğe gideceği gelen bilgiler arasında. Boşalan yönetici listesine yine İstanbul’da ikamet eden MASTÖB üyesi genç işadamı Pütürgeli Şaban Terdi’nin getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Şaban beyin Adil Gevrek kontenjanından delege yapıldığını da ifade edelim.

Mali kongrede Ankara ve İstanbul’dan masrafları kulüp tarafından karşılanmak suretiyle oy vermeye geldiklerini hepimiz biliyoruz.

Mevcut yönetimin asil ve yedek üyelerinin tamamı İstanbul’da ikamet etmeleri de buraya not olarak düşelim.

Yeni yönetime Malatya’da ikamet eden başkan Adil Gevrek’in ekibinde daha önce yer alan Mehmet Maden’inde yönetime alınması gündemdeki yerini koruyor.